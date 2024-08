I greci rispondono alle richieste di nuovi test per la qualità dell'olio di oliva

Aris Kefalogiannis

Nella Commissione commerciale internazionale degli Stati Uniti, rapportoe altrove, i produttori del Nuovo Mondo stanno mettendo in discussione l'efficacia dell'attuale norma del Consiglio oleicolo internazionale e supportando l'adozione di nuovi metodi di prova come pirofeofitine (PPP) e 1,2-diacilglicerolo (DAG). Olive Oil Times ha chiesto a tre eminenti esperti se la Grecia avrebbe o meno voluto sostenere tali modifiche dello standard internazionale.

Aris Kefalogiannis, CEO di Gaea Products SA

Accogliamo con favore l'idea di standard di qualità più elevati e criteri di valutazione più severi per la categoria dell'olio extravergine di oliva. L'ottantadue per cento della produzione greca di olio d'oliva è extra vergine e all'interno di questa percentuale la maggioranza si qualificherebbe comunque come tale anche se applicassimo criteri più rigorosi. Riteniamo che un nuovo standard più rigoroso dovrebbe essere il risultato di un'attenta valutazione e potrebbe includere questi metodi di prova o altri nuovi metodi. Crediamo che standard come quelli proposti da Alleanza Extra Vergine potrebbe salvaguardare sia la qualità del prodotto che il consumatore.

Efi Christopoulou, Esperto in prove chimiche e sensoriali della Commissione europea e del Consiglio oleicolo internazionale

L' Standard commerciale IOC ha specificato criteri di qualità e purezza al fine di migliorare la qualità dell'olio d'oliva e di proteggerlo dall'adulterazione con altri oli vegetali. Dalla sua prima adozione, ha subito una serie di modifiche, sulla base delle nuove richieste del mercato e dei nuovi sviluppi nel settore scientifico. I gruppi di chimici esperti che lavorano in questo settore ed i risultati delle loro ricerche sono inclusi o modificano gli Standard Internazionali. Per quanto mi riguarda, qualsiasi inasprimento dei criteri di qualità nello standard commerciale del CIO mira a migliorare la qualità degli oli d'oliva sul mercato e promuove tutti gli oli d'oliva di alta qualità da qualsiasi paese produttore di olio d'oliva da cui provengono.

Panagiotis Konstantinou, Direttore dell'OLITECN, International Olive Council, ha riconosciuto il laboratorio di analisi chimiche

Ridurre i limiti di EC 2568 / 91 al fine di garantire la qualità funzionerebbe solo se vengono soddisfatte determinate condizioni. Dobbiamo scegliere molto attentamente quali parametri e quali limiti verranno modificati e qualsiasi modifica non deve condannare gli oli di oliva, che a causa delle differenze regionali, possono presentare valori più elevati. Ad esempio, gli oli d'oliva della parte occidentale della Messenia e dell'isola di Zante tendono ad avere livelli naturali di eritrodiolo e uvaolo superiori ai limiti del CIO. È necessario condurre un'ampia ricerca nazionale sulle caratteristiche dell'olio d'oliva greco al fine di sapere quali parametri chimici ea quale livello noi, come paese, possiamo accettare di essere modificati in modo che gli oli d'oliva di alta qualità non vengano squalificati. Ma la cosa più importante per me è l'applicazione del regolamento attuale che conta, ma purtroppo non è sempre così.