Crisi genera investimenti in uliveti

La profonda recessione dell'economia greca ha fatto sì che molti giovani ed educati cittadini si rivolgessero alla buona vecchia terra di famiglia e diventare agricoltori nuovi e ambiziosi.

Tra i loro prodotti preferiti ci sono alcuni esotici, come mirtilli e more, melograni, stevia, aloe e tartufo nero, ma più della metà preferisce la coltivazione dell'olivo. Gli ulivi hanno sempre avuto un posto speciale nell'agricoltura greca e sono indissolubilmente legati alle tradizioni del paese.



Inoltre, gli uliveti sono ora considerati un buon investimento. I potenziali investitori stanno cercando uliveti di 8 acri e più e sono disposti a pagare fino a 300 euro per olivo per un oliveto ben posizionato e irrigato.

La loro intenzione è di garantire i loro soldi, da allora "la terra non perde mai il suo valore "come vuole la saggezza convenzionale in Grecia, e allo stesso tempo riceve un reddito extra dall'olio e dalle olive commestibili (per non parlare di una fornitura di olio extravergine di oliva per uso personale, di cui tutti i greci hanno bisogno).



Coltivatori appena nati, investitori fondiari e nuovi imprenditori impegnato nel settore dell'olio d'oliva marchiato , tutti comprendono una task force più promettente di amanti dell'olio d'oliva, che può portare l'olio d'oliva greco al livello successivo e sfruttare i suoi meriti.

Ma non è tutto; secondo la rete europea per lo sviluppo rurale, i ranghi dei giovani agricoltori in tutta Europa sono diminuiti, minacciando la redditività delle regioni rurali. I recenti sviluppi possono essere la scintilla per invertire le cose e innescare un ritorno alla terra senza pari, soprattutto nei paesi dell'Europa meridionale che hanno stretti legami con l'agricoltura e risentono maggiormente della crisi finanziaria in agguato.