L'Europa inasprisce le restrizioni sugli idrocarburi nell'olio extravergine di oliva

Si prevede che la Commissione Europea inasprirà le normative quest'anno, limitando ulteriormente la quantità di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) consentiti nell'olio vergine e olio extravergine d'oliva.

Gli IPA sono composti organici noti per causare cancro e mutazioni dannose nei mammiferi. I composti si trovano in natura e sono prodotti dalla combustione di carbone, petrolio, gas naturale, legno, materiali di scarto e tabacco.

Le attuali normative europee limitano la quantità di diversi IPA nell'olio d'oliva a meno di dieci microgrammi per grammo. Per il benzo(a)pirene, uno degli IPA più comuni, il limite è di due microgrammi per grammo.

L'olio di oliva vergine dovrebbe idealmente essere privo di IPA. Tuttavia, la contaminazione può avvenire direttamente durante la molitura o indirettamente tramite l'esposizione delle olive al fumo o all'inquinamento atmosferico.

Una fonte significativa di contaminazione è la potatura degli alberi durante il processo di raccolta delle olive. I lubrificanti utilizzati nelle motoseghe contengono IPA.

I PHA si trovano anche nei prodotti chimici utilizzati per produrre sacchi di juta, appositamente progettati per migliorare la durata e l'impermeabilità durante il trasporto delle olive.

Le associazioni di agricoltori chiedono alla Commissione europea di diffondere maggiori informazioni a tutti gli olivicoltori e produttori. Chiedono alla Commissione di fornire una guida formale sulle pratiche che potrebbero causare l'introduzione di PAH durante la coltivazione, la raccolta e l'estrazione.

Gli IPA possono essere trovati anche nei solventi industriali. Di conseguenza, "gli oli di sansa di oliva hanno contenuti di IPA più elevati, superando in alcuni casi i limiti", hanno scritto di recente i ricercatori dell'Università di Udine in un studio.

In base alle nuove normative, si prevede che qualsiasi olio extravergine di oliva contenente IPA sarà considerato non idoneo al consumo.

Di conseguenza, i produttori saranno costretti a vendere questo olio scadente per il biodiesel, a un prezzo di 0.80 € al litro, notevolmente inferiore agli 8 € al litro dell'olio extravergine di oliva.

Sebbene la situazione abbia spinto alcuni agricoltori a riconsiderare le proprie idee, i ricercatori ritengono che le restrizioni miglioreranno ulteriormente l'opinione pubblica sulla qualità dell'olio d'oliva.

"Per quanto riguarda la nuova normativa IPA, credo che qualsiasi idea e norma che possa portare a una migliore comprensione della qualità dell’olio d’oliva sia utile per aumentare la soddisfazione del cliente basata sulla qualità”, ha detto Michele Pisante, presidente del centro di ricerca e formazione in agronomia e scienze delle colture dell’Università di Teramo. Olive Oil Times.

I paesi europei che producono olio d'oliva chiedono alla Commissione di posticipare le nuove norme fino al 2028. Tuttavia, non è ancora chiaro se la Commissione accoglierà questa richiesta.

La contaminazione dell'olio d'oliva è una preoccupazione significativa nel blocco dei 27 membri. L'anno scorso, un'analisi su piccola scala dei marchi di olio d'oliva biologico e non biologico della Francia ha rivelato che 23 dei 24 campioni erano contaminato da plastificanti e idrocarburi di olio minerale.

Lo studio, pubblicato dal National Consumer Institute francese, ha identificato tracce di idrocarburi saturi di oli minerali e idrocarburi aromatici di oli minerali nei campioni. È noto che questi idrocarburi si accumulano nel fegato e nel sistema linfatico, portando potenzialmente a infiammazioni.

Il nuovo regolamento rientra negli sforzi costanti dell'Europa per combattere la contaminazione alimentare.

Nel 2019, il Consiglio oleicolo internazionale (COI) ha consigliato l'Unione Europea che il livello di consumo accettabile del composto potenzialmente cancerogeno 3-monocloropropandiolo (esteri 3-MCPD) nell'olio d'oliva raffinato dovrebbe essere stabilito a 1.25 milligrammi per chilogrammo.

Questo composto si trova tipicamente negli oli vegetali, in particolare nella sansa di oliva e negli oli raffinati, mentre è assente negli oli di oliva vergini a causa della mancanza di processi di raffinazione.

Nel 2021, le autorità europee hanno inoltre cadmio limitato livelli nelle olive da tavola e negli oli da cucina. La mossa è stata fatta dopo che il metallo pesante, un noto cancerogeno, era stato rilevato nelle olive da tavola spagnole e in alcuni oli d'oliva italiani aromatizzati.

Sebbene alcune associazioni di produttori si oppongano a ulteriori restrizioni da parte di Bruxelles, sede della Commissione europea, vi sono prove che stanno funzionando.

Nell'Unione Europea del 2022 rapporto sui livelli di pesticidi negli alimenti, pubblicato nell'aprile 2024, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha affermato di aver eseguito 1,805 test su un numero compreso tra 167 e 226 campioni di olio di oliva vergine, esaminando nove diversi composti chimici presenti nei pesticidi. Non tutti i campioni sono stati testati per ogni sostanza chimica.

Sono stati trovati trentasette campioni di olio di oliva vergine con livelli di pesticidi inferiori ai livelli massimi di residui legali. Solo un campione ha superato il limite legale.

A titolo di confronto, l'EFSA ha trovato quattro campioni eccedenti il limite legale su 84 nel suo rapporto del 2019, con alcuni livelli di pesticidi rilevati in altri 22 campioni.