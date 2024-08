Dettagli Emerge del crack europeo sulle frodi dell'olio d'oliva

Rafforzate le misure antifrode nell'Unione europea richiederebbero agli Stati membri di effettuare almeno un controllo mirato ogni mille tonnellate di olio d'oliva commercializzate al loro interno, secondo i progetti di legge della Commissione europea.

E qualsiasi persona o entità che detiene olio d'oliva dovrebbe tenere un registro che traccia l'entrata e il ritiro per ciascuna categoria di olio fino alla fase di imbottigliamento, sotto un altro aspetto del progetti di modifica del regolamento UE 2568/91 sulle caratteristiche dell'olio d'oliva e metodi di analisi.

"L'esperienza ha mostrato alcuni rischi di frode che ostacolano il pieno effetto della protezione dei consumatori offerta dal regolamento 2568/91 ", afferma il progetto in merito alla necessità di registri.

Parla anche della necessità di aggiornare alcuni metodi di analisi di cui al regolamento e propone quindi due nuovi allegati.

Uno, all'esame spettrofotometrico nell'ultravioletto, è progettato per "rimediare ad alcune incongruenze e imperfezioni nel metodo di analisi ”.

Un altro, sulla determinazione della differenza tra contenuto effettivo e teorico di triacilgliceroli con ECN 42, è progettato per sostituire l'allegato esistente con un "metodo più efficiente ”.

Il progetto di legge propone che le modifiche entrino in vigore il prossimo 1 gennaio, fatta eccezione per le nuove norme sulle relazioni degli Stati membri alla CE sui loro controlli di conformità, che entreranno in vigore all'inizio del 2015.

Anche per quanto riguarda i controlli di conformità, gli Stati membri dovrebbero fornire alla CE informazioni molto più dettagliate sui loro test e sui suoi risultati. I controlli devono essere eseguiti in modo selettivo, sulla base dell'analisi dei rischi e con la frequenza appropriata, dice il progetto.

Dice anche che i riferimenti a "olio d'oliva commercializzato ”in uno stato particolare indica la quantità totale di olio d'oliva e olio di sansa di oliva di quello stato che viene consumato in esso o esportato da esso.

Si ritiene che la modifica proposta abbia la benedizione del Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli e si trovi in ​​uno stato avanzato di consultazione e negoziazione.