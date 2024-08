Lista dei desideri degli agricoltori dell'UE per l'oliva

I produttori di olio d'oliva stanno rafforzando le loro posizioni mentre i negoziati avanzano sul futuro dell'Europa Politica agricola comune (PAC) e l' piano d'azione per il settore dell'olio d'oliva dell'UE.

Juan Corbalán, delegato di Bruxelles delle Cooperative agroalimentari spagnole - che detiene la presidenza della sezione dell'olio d'oliva della federazione europea degli agricoltori Il Copa-Cogeca - parlato a Olive Oil Times su ciò che conta di più per gli agricoltori.

Ha affermato che le priorità includono l'aumento del peso negoziale delle organizzazioni di produttori nell'industria alimentare e una revisione nell'area del controllo di qualità.

Con quest'ultimo cercano alcune misure controverse, incluso l'inserimento nei rivenditori per garantire che l'olio che immagazzinano sia della qualità dichiarata sull'etichetta.

Riequilibrare la catena alimentare

I bassi redditi di molti olivicoltori sono riconosciuti nel progetto di piano d'azione, rilasciato dalla Commissione europea a giugno per un commento.

Corbalán ha affermato che aumentare la concentrazione dei produttori è essenziale per rafforzare il loro potere nella catena del valore alimentare.

"Ad esempio, in Spagna, leader mondiale nella produzione di olio d'oliva, ci sono più di imprese produttrici di 1,000 (900 sono cooperative), ma solo quattro società controllano circa il 40 percento del mercato (al dettaglio). "

Queste organizzazioni hanno bisogno di commercializzare attivamente i prodotti dei loro membri, ma richiedono una massa sufficiente per farlo. Sono necessari incentivi per stimolare le fusioni e sviluppare strumenti che aiutino gli agricoltori ad aggiungere valore.

Il lavoro su questo si sta svolgendo nell'ambito dei negoziati della PAC, ha affermato.

Limite di responsabilità per la qualità del prodotto

C'è stato un putiferio in Spagna in ottobre, quando un organismo di consumatori ha dichiarato i suoi test di acquisto in negozio olio extravergine d'oliva trovato uno su tre era etichettato erroneamente. A loro difesa, alcune delle maggiori compagnie petrolifere hanno affermato che il loro olio era extra vergine quando ha lasciato le loro mani e hanno messo in dubbio la validità dei test del gruppo di consumatori, in particolare i risultati organolettici.

Corbalán ha affermato che la legge europea dovrebbe essere modificata, quindi quando un olio d'oliva è soggetto a ispezione, chiunque abbia l'olio d'oliva in quel momento, come un negozio, dovrebbe essere responsabile.

pubblicità

"Vogliamo che chiunque detenga il prodotto sia responsabile della sua qualità, come accade in base alla legge sugli ortofrutticoli. "

"Non chi l'ha venduto due anni fa, ma chi ce l'ha adesso ”, ha detto.

Panel test: prima classificazione per essere definitiva

Gli agricoltori vogliono anche armonizzare le regole dei panel test, in modo che vi sia coerenza nel modo in cui il test viene applicato in tutta Europa.

E una volta che un olio d'oliva è stato classificato da un panel come extravergine, questo risultato dovrebbe rimanere valido per la vita dell'olio. Un altro panel test fatto due anni dopo con un risultato diverso non dovrebbe invalidarlo, ha detto Corbalán.

Alla domanda sulla necessità di proteggere anche i consumatori, ha affermato che anche loro trarrebbero beneficio da tali misure.

Nuovi strumenti

Il controllo di qualità deve essere migliorato e reso uniforme sia all'interno che all'esterno dell'UE, ha affermato.

Vi sono buone opportunità commerciali in paesi come Cina, India e Stati Uniti, "ma abbiamo bisogno delle stesse regole, categorie e strumenti analitici da applicare ".

Il governo spagnolo ha affermato che sta studiando nuovi strumenti per il panel test, tra cui a "sensore chimico"Che potrebbe completarlo o sostituirlo. Alcune fonti del settore hanno detto Olive Oil Times sono in corso di valutazione un naso elettronico e una forma di spettrometria.

Corbalán ha detto che uno strumento era stato proposto ed era in fase di esame, ma non poteva elaborare.

Etichettatura e categorie

Per quanto riguarda l’ date di scadenza, il progetto di piano d'azione afferma che la legislazione attuale prevede una data di scadenza sulle etichette, ma non fissa un periodo di conservazione. Dovrebbe esserci uno studio dei cambiamenti nell'olio d'oliva nel tempo e un accordo su un metodo di valutazione, ha affermato.

Corbalán ha affermato che la standardizzazione delle date di scadenza è importante, "perché alcuni rivenditori chiedono due anni, altri tre e circa un anno ".

Ha detto che c'è anche la necessità di trovare un nuovo nome per il grado di vendita al dettaglio chiamato "olio d'oliva ”- un mix di olio d'oliva vergine e chimicamente raffinato - perché è molto confuso per i consumatori. Tuttavia, finora non c'è un forte concorrente per il nuovo nome.

Innescare i prezzi per gli aiuti all'ammasso privato

Resta inteso che attualmente esiste un consenso a livello del Parlamento europeo per aumentare il innescare i prezzi per extra vergine e olio d'oliva vergine (ma non per lampante), per sancire i prezzi nella legislazione principale sull'olio d'oliva e garantire che l'attivazione sia rapida e automatica.

Corbalán ha affermato che queste ultime misure sono importanti perché gli agricoltori hanno bisogno della sicurezza di sapere che una volta che i prezzi franco fabbrica sono inferiori ai fattori scatenanti, l'aiuto sarà automatico - "come in altri settori, come il burro ”, anziché a discrezione della Commissione.

"Il Parlamento europeo sta facendo un buon lavoro e confidiamo che alla fine il Consiglio europeo e la Commissione accetteranno la sua posizione ".

Tuttavia, i produttori sperano che il Parlamento sia ancora convinto di aumentare anche il prezzo limite per lampante, lui disse.

I fascicoli sugli aspetti pertinenti della futura PAC e del piano d'azione sono ancora in fase di revisione da parte delle commissioni della Commissione e del Parlamento.