Il Presidente dell'UE nomina il nuovo Commissario per l'Agricoltura

La politica tedesca e presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha presentato la composizione della nuova Commissione europea, con il lussemburghese Christophe Hansen, 42 anni, designato come nuovo Commissario per l'agricoltura e l'alimentazione.

La Commissione, principale organo esecutivo dell'Unione europea, è composta da 27 commissari, uno per ciascuno degli Stati membri dell'Unione.

Hansen appartiene al Partito Popolare Europeo (PPE), partito conservatore di centro-destra, il gruppo politico più numeroso del Parlamento europeo, con 188 membri provenienti da tutti i paesi dell'UE.

Lavora per il Parlamento europeo dal 2018, occupandosi principalmente della stesura di importanti normative dell'UE come la Politica agricola comune (PAC) e le norme dell'Unione in materia di deforestazione.

Si prevede che Hansen sostituirà il polacco Janusz Wojciechowski, che ha ricoperto la carica di commissario europeo per l'agricoltura per cinque anni durante il primo mandato della presidenza di von der Leyen.

Wojciechowski ha rilasciato il ultima revisione della PAC, l'insieme di norme e regimi di sussidi per l'agricoltura dell'Unione, entrato in vigore nel gennaio 2023.

Però, Gli agricoltori europei hanno preso di mira le severe normative ambientali della nuova PAC per gli agricoltori e le misure restrittive requisiti per l'agricoltura verde in dimostrazioni che hanno avuto luogo in tutto il continente all'inizio del 2024.

Proveniente da una famiglia di agricoltori di uno degli stati membri più piccoli dell'UE con terreni arabili limitati, Hansen dovrà ricostruire i ponti tra Bruxelles e gli agricoltori dell'Unione dopo le loro recenti proteste.

Tuttavia, gli agricoltori europei sembrano aver catturato gran parte dell'attenzione della più grande potenza politica di Bruxelles.

Il PPE di centro-destra, la casa politica di von der Leyen e Hansen, si è definito il partito dell'UE "partito degli agricoltori". Alcuni dei suoi membri chiedono regolarmente un reddito equo e meno burocrazia per gli agricoltori europei.

In un discorso pronunciato al parlamento lo scorso luglio, prima di essere rieletta per un secondo mandato come capo dell’UE, von der Leyen ha affermato che gli agricoltori "non dovrebbero essere costretti” a vendere i loro "“cibo buono” al di sotto dei costi di produzione.

"Dobbiamo rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare: hanno bisogno di accedere a più capitali", ha affermato.

Nella sua lettera di missione ad Hansen dopo la sua nomina a nuovo commissario per l’agricoltura, von der Leyen gli ha anche affidato l’incarico di preparare un 'visione per l'agricoltura e l'alimentazione' nei suoi primi 100 giorni di mandato, incentrata sulla garanzia della competitività e della sostenibilità a lungo termine del settore agricolo e alimentare dell'Unione.

Il nuovo piano prenderà in considerazione anche le raccomandazioni del rapporto Strategic Dialogue of EU Agriculture and Food, compilato dalla Commissione in collaborazione con 29 stakeholder. Il rapporto chiede un passaggio dai pagamenti basati sugli ettari a pagamenti più mirati agli agricoltori e un maggiore sostegno ai piccoli agricoltori.

"“Farete inoltre in modo che la nostra futura politica agricola comune sia adatta allo scopo di fornire un sostegno mirato agli agricoltori che ne hanno più bisogno, in particolare i piccoli agricoltori”, ha scritto von der Leyen nella sua lettera. "In tutto il tuo lavoro, garantirai che gli agricoltori abbiano un reddito equo e sufficiente."

Secondo la prassi standard, tutti i nuovi commissari designati saranno sottoposti a diverse audizioni delle commissioni parlamentari per ricevere l'approvazione finale dal Parlamento europeo. Il parlamento poi voterà sull'idoneità della nuova commissione nel suo complesso.

Si prevede che il mandato quinquennale del nuovo team di commissari di von der Leyen inizierà tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre di quest'anno.