Dettagli emergono nel sequestro di olio d'oliva contraffatto in Puglia

I Carabinieri italiani hanno scoperto una diffusa rete di contraffazione di olio d'oliva a Cerignola, in Puglia, segnando una delle operazioni di questo tipo più estese degli ultimi anni.

Gli agenti dell'Unità Antiadulterazione e Salute (NAS) dei Carabinieri hanno eseguito mandati di perquisizione contro sette persone del luogo e hanno scoperto 71 tonnellate di sostanze oleose, 623 litri di clorofilla e attrezzature per produrre illegalmente grandi quantità di prodotti simili all'olio d'oliva.

La operazione di polizia è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia e ha coinvolto diverse province del Paese.

L'indagine è iniziata lo scorso settembre e recentemente ha consentito alla NAS di identificare e sequestrare quasi 42 tonnellate di petrolio adulterato.

Gran parte di questa sostanza era pronta per la distribuzione sul mercato. A volte veniva già imbottigliato e messo a disposizione della filiera agroalimentare, falsamente etichettato come italiano olio extravergine d'oliva.

Nel corso degli anni, la piaga della contraffazione dell’olio d’oliva ha innescato un volume crescente di ricerche scientifiche che indagano le modalità con cui avviene la contraffazione e i metodi per individuare i prodotti adulterati.

I contraffattori a volte aggiungono clorofilla e beta-carotene agli oli di semi per imitare il colore dell'olio extra vergine di oliva.

Un'analisi superficiale di questi prodotti contraffatti potrebbe non rilevare la frode, poiché alla miscela vengono spesso aggiunti oli d'oliva di bassa qualità.

Di conseguenza, le forze dell'ordine utilizzano metodi altamente sofisticati, tra cui spettroscopia, cromatografia e persino il test del DNA.

Secondo Gennaro Sicolo, presidente di Italia Olivicola, l’indagine del NAS sottolinea la capacità delle forze dell’ordine italiane di combattere efficacemente i crimini alimentari.

"L’operazione dei Carabinieri contro il falso olio extravergine di oliva e l’olio colorato con clorofilla è un fulgido esempio dell’ottimo funzionamento del sistema di controllo contro le frodi alimentari”, ha affermato.

Sicolo ha sottolineato l'importanza di tali operazioni visto l'alto valore della produzione olearia pugliese.

Con i suoi 60 milioni di ulivi e numerosi premiato produttori di olio d'oliva, la Puglia è la regione di produzione più significativa d'Italia, rappresentando circa la metà della produzione nazionale.

Secondo Sicolo la sfida è sensibilizzare i consumatori sulla qualità e benefici alla salute di olio extravergine di oliva di alta qualità, in modo che gli oli più economici e con minori garanzie sanitarie siano meno favoriti.

Lo avverte l'Associazione italiana dell'industria dell'olio alimentare (Assitol). "il vero problema è il danno reputazionale per la stragrande maggioranza delle aziende che operano correttamente”.

Lo ha osservato Anna Cane, presidente del gruppo olio d'oliva di Assitol "il nostro è uno dei settori più monitorati, soprattutto grazie al SIAN, il sistema telematico nazionale che monitora i flussi di petrolio in entrata e in uscita dall’Italia”.

"Inoltre, otto diversi organismi di controllo pubblico supervisionano gli oli commercializzati sugli scaffali”, ha aggiunto.

Secondo Assitol, uno dei motivi per cui la frode persiste è la scarsa consapevolezza dei consumatori nei confronti dell'olio extravergine di oliva.

"Il fatto che commercianti sottobanco come quelli scoperti a Cerignola trovino ancora acquirenti sul mercato dimostra quanto poco valore venga attribuito a questo straordinario prodotto”, ha affermato Cane. "Questo è un motivo in più per promuoverne la conoscenza in Italia e nel mondo e sostenerne in ogni modo la tutela”.

In seguito al sequestro degli oli contraffatti, sia la CIA che la Coldiretti, un'associazione di agricoltori, hanno sottolineato l'importanza della produzione di olio d'oliva certificato come porto sicuro per i consumatori.

Si riferivano all'Unione europea sanzionata Denominazione d'origine protetta (DOP) e Indicazione geografica protetta (IGP), che collegano cibi e bevande prodotti tradizionalmente a regioni e cultivar specifiche.

"Continuo a lanciare un appello ai consumatori: acquistate olio extravergine di oliva DOP e IGP. Per ottenere questi riconoscimenti gli oli extravergini di oliva DOP e IGP devono attenersi a regole precise e rigorose che ne attestino l'elevata qualità e salubrità”, ha affermato Sicolo.

Alfonso Cavallo, presidente della Coldiretti Puglia, ha affermato che l'applicazione della legge è fondamentale per tutelare la salute dei consumatori.

"La frode alimentare è un crimine particolarmente odioso perché mette in pericolo la salute delle persone, si basa sull'inganno e colpisce soprattutto coloro che hanno mezzi finanziari limitati e sono costretti a ricorrere a cibo a basso costo”, ha affermato.

Questa non è la prima volta che le forze dell'ordine italiane scoprono significative operazioni illegali incentrate sulla contraffazione dell'olio d'oliva. Nel mese di dicembre, le autorità in Italia e Spagna sequestrati 260,000 litri di olio d'oliva adulterato e arrestato 11 persone in raid coordinati.

Tuttavia, gli esperti hanno avvertito che la combinazione di bassa produzione negli ultimi due anni di raccolto, diminuzione delle scorte di olio d'oliva e prezzi elevati hanno creato condizioni allettanti per le organizzazioni criminali per commettere frodi sull'olio d'oliva.