Nonostante il calo dei prezzi all'origine, i prezzi al dettaglio dell'olio d'oliva rimangono elevati

Alta prezzi dell'olio d'oliva hanno catturato l’attenzione del pubblico di tutta Europa.

Secondo i dati della Commissione europea, nel giugno 27 i prezzi medi dell'olio d'oliva al dettaglio nei 45 stati membri dell'Unione europea erano più alti del 2024% rispetto all'anno precedente. In confronto, i prezzi medi dei prodotti alimentari sono aumentati dell’1.3% nello stesso periodo, mentre la categoria più ampia di grassi e oli è aumentata del 13%.

Nel frattempo, i dati sul monitoraggio dei prezzi pubblicati ad aprile da The Grocer, una pubblicazione commerciale con sede nel Regno Unito, mostrano che il costo medio dei marchi di olio d'oliva con etichetta bianca nei più grandi supermercati del paese ha raggiunto £ 7.38 (€ 8.60) al litro, con un aumento del 42% rispetto ad aprile 2023.

Ulteriori dati del tracker delle materie prime di riferimento del Fondo monetario internazionale, determinato dal più grande esportatore, mostrano i prezzi dell'olio d'oliva a $ 9,157 (€ 8,530) per tonnellata a giugno, il 27% in più rispetto allo scorso anno.

L'aumento dei prezzi dell'olio d'oliva è stato alimentato da due scarsi raccolti consecutivi in ​​tutto il bacino del Mediterraneo, in particolare in Spagna, abbinati a una domanda resiliente.

Mentre alcuni analisti temono che i prezzi elevati dell'olio d'oliva possano assomigliare a tasse regressive, con un impatto sproporzionato sulle famiglie a basso reddito, Lisa Paglietti, economista presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), contesta questa nozione.

"Il termine '"la tassa regressiva" ha un peso politico e sociale significativo, quindi potrebbe essere più produttivo concentrarsi sull'impatto complessivo piuttosto che inquadrarlo come una questione fiscale regressiva", ha detto Olive Oil Times. "Analizzare il consumo pro capite in relazione ai livelli di reddito potrebbe fornire spunti preziosi”.

"Comprendere l’impatto distributivo dell’aumento dei prezzi sui diversi gruppi di reddito è fondamentale per determinare se si tratta di un’imposta regressiva”, ha affermato Paglieti. "Se l'aumento dei prezzi dell'olio d'oliva colpisce in modo sproporzionato gli individui a basso reddito, potrebbe essere regressivo.

"Tuttavia, se l'aumento dei prezzi deriva da fattori che incidono allo stesso modo su tutti i livelli di reddito, come una carenza globale di olio d'oliva, potrebbe non essere considerata un'imposta regressiva ma piuttosto un aumento generale del costo della vita", ha aggiunto. "Credo che sia successo a tutti i livelli, colpendo tutti i livelli di reddito”.

Alcuni governi hanno adottato misure per mitigare gli effetti del costoso olio d'oliva sulle famiglie.

Autorità in Turchia più Marocco ha promulgato divieti di esportazione di grandi quantità per aumentare la fornitura nazionale di olio d'oliva e promuovere esportazioni confezionate individualmente, che impongono prezzi più alti. Tuttavia, produttori e consumatori in entrambi i paesi lo hanno fatto messo in dubbio l'efficacia di queste misure.

Intanto lo ha annunciato il governo tunisino prevede di limitare il prezzo di olio d'oliva sul mercato interno a 15 dinari tunisini (4.45 euro) al litro nel mese di dicembre e hanno immesso 10,500 litri di olio extravergine d'oliva da parte per questa iniziativa.

Tuttavia, alcuni consumatori lo hanno fatto ne ha contestato l’efficacia di questi sforzi e ha affermato che non sono ben applicati.

In Spagna, le autorità hanno adottato un approccio diverso, abolizione dell’imposta sul valore aggiunto, simile a un'imposta sulle vendite, dall'olio d'oliva e altri alimenti di base per la cucina per aiutare le famiglie a far fronte all'aumento del costo della vita.

Questa decisione è stata presa in risposta agli aumenti dei prezzi degli oli d'oliva da parte delle principali catene di vendita al dettaglio, che hanno causato frustrazione e proteste tra gli spagnoli che consumano pesantemente questo ingrediente.

Mentre i prezzi dell'olio d'oliva all'origine in Spagna sono diminuiti del 25% rispetto ai livelli record raggiunti a metà gennaio, i prezzi al dettaglio non hanno seguito l'esempio.

pubblicità

pubblicità

Ciò è dovuto principalmente alle dinamiche di mercato prevalenti. Molti rivenditori hanno acquistato l'olio d'oliva che vendevano attualmente tra novembre 2023 e gennaio 2024, quando i prezzi all'origine si stavano avvicinando al livello record.

Di conseguenza, per realizzare un profitto devono vendere l’olio d’oliva a un margine più elevato, anche se i prezzi all’origine sono diminuiti.

Altri fattori che determinano prezzi al dettaglio elevati sono le aziende che si tutelano contro le potenziali perdite derivanti da un altro raccolto scarso e la speculazione da parte di aziende che acquistano olio d'oliva e lo trattengono prima di rivenderlo in seguito a un prezzo più alto.

Poiché i prezzi al dettaglio rimangono elevati, i consumatori possono ridurre i loro consumi o passare ad alternative più economiche. Ciò può ridurre la domanda, abbassando i prezzi al dettaglio man mano che il mercato si adegua.

I cambiamenti nella domanda globale di olio d'oliva possono avere un impatto anche sui prezzi dell'olio d'oliva al dettaglio europeo.

Man mano che l’appetito per l’olio d’oliva cresce nei mercati non tradizionali, i produttori e gli esportatori dirotteranno una quota maggiore dei loro prodotti lì, dove possono abitualmente applicare prezzi più alti, lasciandone meno ai mercati tradizionali.

"È importante riconoscere che i paesi produttori di olio d'oliva non tradizionali, al di fuori dell'UE, rappresentano ora una quota maggiore del consumo totale di olio d'oliva ", ha affermato Paglieti. "Produttori e distributori dovrebbero accogliere la sfida della differenziazione del prodotto e dello sviluppo del mercato, in particolare per gli oli d'oliva commercializzati in base alla qualità piuttosto che al prezzo.

"Sebbene ogni mercato e nicchia siano unici, i produttori potrebbero dover adattare le loro strategie ai mercati più nuovi”, ha aggiunto. "Senza sforzi di sviluppo del mercato, potrebbe esserci un grado più elevato di elasticità della domanda rispetto al prezzo, e i mercati non tradizionali potrebbero presentare un maggiore potenziale di crescita in futuro”.

Le agenzie dei consumatori, come l'Organizzazione spagnola dei consumatori e degli utenti (OCU), un osservatore dei prezzi al consumo senza scopo di lucro, hanno offerto preziosi consigli su metodi economicamente vantaggiosi per l'acquisto di olio d'oliva senza comprometterne i vantaggi.

Le raccomandazioni includono l'acquisto di formati più grandi (che riducono il prezzo unitario), la corretta conservazione dell'olio d'oliva per durare il più a lungo possibile, l'utilizzo di sconti promozionali, la riduzione della quantità utilizzata in ogni preparazione e il sostegno ai produttori locali.

Paglieti consiglia di acquistarne diversi gradi di olio d'oliva per vari scopi. Ad esempio, conservate la costosa bottiglia di olio extra vergine di oliva per rifinire piatti come le insalate mentre usatene uno vergine o non vergine per saltare più cottura al forno.

"Un olio fruttato di alta qualità, con il suo forte potere condimento e caratteristiche sensoriali distinte, può essere utilizzato in quantità minori e riservato a occasioni speciali o piatti speciali, riducendo così l’impatto economico poiché è generalmente più costoso”, ha affermato.

"Oli extravergini più comuni e meno costosi possono essere utilizzati in cucina e come base per la preparazione dei piatti”, ha aggiunto Paglietti. "Un altro suggerimento è quello di acquistare confezioni più piccole di prodotti di fascia alta per ridurre l’importo alla cassa e garantire uno stock di rotazione elevato, considerando che questi prodotti vengono consumati in quantità minori”.