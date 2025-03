Deoleo registra una perdita su un fatturato di quasi 1 miliardo di euro

I prezzi elevati hanno fatto sì che il più grande imbottigliatore di olio d'oliva al mondo registrasse un fatturato di 996 milioni di euro nel 2024, con un aumento del 19% rispetto all'anno precedente.

Tuttavia, il suo rapporto annuale mostra che Deoleo ha perso 54.5 milioni di euro lo scorso anno, rispetto ai 34.3 milioni di euro del 2023.

I funzionari hanno citato la società problemi legali in corso, tra cui il contenzioso in corso presso la filiale italiana Carapelli Firenze, quale causa principale delle perdite.

Sulla base di due sentenze sfavorevoli, la società ha dichiarato che avrebbe stanziato 64.7 milioni di euro per imposte arretrate e sanzioni se le sentenze fossero state confermate. Deoleo sta aspettando che la Corte Suprema italiana decida se occuparsi del caso.

La controversia nasce da una manovra legale usata da Carapelli per importare olio d'oliva tramite una sussidiaria svizzera. L'olio è stato poi imbottigliato in Italia e riesportato fuori dall'UE.

La Svizzera non è uno Stato membro ma ha un accordo di libero scambio con l'UE

Deoleo ha affermato di aver capito che questa pratica rientrava in un'esenzione della legge doganale europea, consentendole di evitare di pagare tariffe sulle importazioni di olio d'oliva. Tuttavia, i funzionari doganali italiani non erano d'accordo e hanno aperto un caso contro Carapelli nel 2014.

Il direttore finanziario di Deoleo Enrique Weickert ha affermato che le autorità doganali italiane hanno richiesto il primo pagamento a febbraio.

"Il risultato dell’anno è molto negativo, ma il 90 percento di questo risultato è legato all’accantonamento che abbiamo fatto per il contenzioso in Italia”, ha detto ai giornalisti in una conference call, aggiungendo che la società ha "“argomentazioni molto solide” qualora la Corte Suprema decidesse di esaminare il caso.

Al di là delle questioni legali, Weickert ha descritto il 2024 come "difficile e complicato."

L'azienda ha avuto difficoltà a reperire olio d'oliva all'inizio dell'anno, poiché le scorte di olio d'oliva sono scese quasi a zero dopo il secondo calo consecutivo raccolto scadente attraverso la Spagna e il Mediterraneo.

Nella seconda metà dell'anno, l'azienda è stata influenzata in modo costante prezzi in calo mentre molti paesi della regione si preparavano alla ripresa dei raccolti.

Weickert ha affermato che nel 2024 il consumo di olio d'oliva è diminuito dell'otto percento in Spagna e negli Stati Uniti e del due percento in Italia.

Tuttavia, la società ha indicato che l'attività era ancora solida, indicando un aumento del dieci percento dell'EBITDA, che ha raggiunto i 33.4 milioni di euro. L'EBITDA è una metrica di performance che aiuta a valutare quanto profitto un'azienda genera dalle sue operazioni principali.

Weickert ha aggiunto che la società ha raggiunto il suo obiettivo di margine unitario lordo di 0.69 € al litro grazie al "trasferimento “effettivo” dei prezzi delle materie prime ai prezzi di vendita.

La società ha inoltre citato diversi altri indicatori finanziari positivi, tra cui una diminuzione del quattro percento dell'indebitamento finanziario netto, un aumento del 72 percento della sua posizione di cassa e un accordo vincolante per rifinanziare 160 milioni di euro di debito a giugno.

Sullo sfondo di nuove minacce tariffarie dal presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump, Weickert ha evidenziato , il Importanza del mercato statunitense all'azienda.

Ha affermato che circa il 38 percento dell'EBITDA della società viene generato negli Stati Uniti. Ha sottolineato che l'aumento delle tariffe "non fa altro che far pagare di più il consumatore americano per un prodotto sano che proviene dal bacino del Mediterraneo."

Deoleo ha già preso in considerazione modalità per minimizzare l'impatto di potenziali tariffe, come "creando un cuscinetto azionario aggiuntivo” e possibilmente "imbottigliamento locale negli Stati Uniti."