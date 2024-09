Danone, multinazionale francese produttrice di alimenti e una delle prime ad adottare punteggio Nutri, ha annunciato che avrebbe ridotto significativamente l'uso del sistema francese di etichettatura sulla parte anteriore della confezione (FOPL).

In seguito all'ultimo aggiornamento dell'algoritmo Nutri-Score, la multinazionale alimentare francese sta rimuovendo la sigla FOPL dai suoi prodotti lattiero-caseari e vegetali bevibili.

Non siamo d'accordo con la revisione dell'algoritmo. Questo sviluppo fornisce una visione errata della qualità nutrizionale e funzionale dei prodotti lattiero-caseari e vegetali bevibili. - Danone,

Il FOPL in stile semaforo utilizza una combinazione di cinque colori e lettere coordinate per valutare quanto sia sano un alimento confezionato in base al suo contenuto di grassi, zuccheri, sale e calorie per porzione da 100 grammi o millilitri. "La A verde" indica l'opzione più salutare e "La "E" rossa indica il meno nutriente.

La nuova versione di Nutri-Score ha riclassificato i prodotti lattiero-caseari e vegetali bevibili dalla categoria degli alimenti generici alla categoria delle bevande.

Questa modifica ha influito sulle valutazioni dei prodotti, poiché l'algoritmo applica parametri diversi a seconda della categoria in cui sono elencati gli alimenti.

In questa categoria, prodotti come il latte intero sono stati declassati da "B” a "C” a causa del loro contenuto di grassi.

Dopo il passaggio, le valutazioni di alcuni di quei prodotti sono scese da "Un" o "B” fino a un minimo di "D” o "E", a seconda del contenuto di zucchero o dell'impatto nutrizionale dei dolcificanti alternativi.

Le metriche Nutri-Score prendono in considerazione anche la funzione: mentre lo yogurt solido è classificato come un alimento solitamente consumato durante i pasti, lo yogurt da bere è classificato come una bevanda, che si presume venga consumata fuori dai pasti.

L'acqua è l'unica bevanda nella categoria delle bevande che mantiene un "Classificazione “Verde A”.

"Non siamo d'accordo con la revisione dell'algoritmo", ha detto Danone Olive Oil Times. "Questo sviluppo fornisce una visione errata della qualità nutrizionale e funzionale dei prodotti lattiero-caseari e vegetali bevibili, non in linea con le linee guida dietetiche basate sugli alimenti in Europa".

Alcuni di questi prodotti possono contenere da 10 a 13 grammi di zucchero per 100 millilitri, ma sono stati classificati in modo anomalo come ' Un' o ' B' con il metodo di calcolo per gli alimenti generici inizialmente utilizzato - Punteggio Nutrizionale,

Danone sta rimuovendo le informazioni Nutri-Score da diversi marchi popolari, come Actimel, High Pro, Danino, Danone e Activia.

I promotori di Nutri-Score erano fortemente in disaccordo con la decisione dell'azienda.

""Il contenuto di zucchero di queste bevande (yogurt da bere, bevande al latte zuccherate (latte aromatizzato) e bevande vegetali (tra cui soia, mandorle, avena, riso, ecc.) varia notevolmente tra le versioni senza zucchero e quelle molto dolci del prodotto", hanno scritto gli organizzatori di Nutri-Score in un post sul blog.

"Alcuni di questi prodotti possono contenere da 10 a 13 grammi di zucchero per 100 millilitri (vale a dire, lo stesso livello delle bibite gassate) ma sono stati classificati in modo anomalo come 'Un' o 'B' con il metodo di calcolo per gli alimenti generici inizialmente utilizzato", hanno aggiunto.

L'approccio di Danone al Nutri-Score potrebbe continuare a evolversi.

"Stiamo inoltre studiando l'impatto di questo ritiro sulle altre referenze dei nostri prodotti e stiamo lavorando con tutte le parti interessate in ogni mercato in cui operiamo per identificare la soluzione migliore", ha affermato l'azienda.

L'aggiornamento del Nutri-Score è stato annunciato lo scorso anno in seguito a una revisione biennale da parte del comitato scientifico che supervisiona il FOPL.

Etichetta Nutri-Score

Tra i tanti prodotti interessati, la revisione riguarda anche ha migliorato tutti gli oli d'oliva da "C gialla” a "Verde chiaro B.”

I promotori del FOPL hanno sottolineato che le revisioni periodiche dell'algoritmo erano pianificate e previste fin dal suo debutto.

"Un logo nutrizionale, qualunque esso sia, deve essere rivisto regolarmente in base al progresso scientifico, agli sviluppi del mercato e all'esperienza della sua implementazione", hanno scritto.

Pur prendendo le distanze dal Nutri-Score, Danone ha anche chiesto l'adozione nell'Unione Europea di "un sistema armonizzato di informazioni nutrizionali interpretative a vantaggio di tutti i consumatori europei."

Nutri-Score è stato adottato in sei paesi dell'UE (Francia, Belgio, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Portogallo) e in Svizzera.

Tali implementazioni sono volontarie, il che significa che i produttori alimentari possono scegliere liberamente se applicare il logo sulle loro confezioni.

Diversi paesi si oppongono all'introduzione del Nutri-Score come FOPL a livello dell'UE e l'anno scorso il consumatore rumeno il cane da guardia ha formalmente proibito ai produttori alimentari di esporre la sigla francese FOPL sulle loro confezioni.

Due anni fa l'Antitrust italiana le autorità hanno proibito l'uso di FOPL di origine francese su vari tipi di alimenti.