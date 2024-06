Cemento e acqua stanno danneggiando l'ulivo più antico del Montenegro

Vicino a Ulcinj e Bar, sulla costa del Montenegro, più di 50 ulivi hanno almeno 500 anni.

Il più vecchio è Stara Maslina a Mirovica. Secondo gli scienziati del dipartimento forestale dell'Università di Istanbul, l'albero ha circa 2,247 anni, il che lo rende uno dei tre alberi più antichi del bacino del Mediterraneo.

Abbiamo paura che l'albero possa non sopravvivere. - Ćazim Alković, presidente, Associazione Bar Olivicoltori

"Non abbiamo niente di più significativo, niente di più prezioso e niente di più antico di questo", ha detto Gojko Kastratović durante una conferenza sul patrimonio culturale del Montenegro.

Ćazim Alkovic, presidente dell'Associazione Olivicoltori Bar, è d'accordo, e non ha potuto nascondere la sua preoccupazione quando ha saputo che i rami della parte più vecchia dell'albero stavano iniziando ad appassire. "Abbiamo paura che l’albero possa non sopravvivere”, ha detto.

Ćazim Alković, presidente dell'Associazione degli olivicoltori Bar

I cambiamenti preoccupanti sono stati notati per primi dai dipendenti del centro culturale locale, che si occupa della manutenzione del parco in cui si trova l'albero. I visitatori possono pagare un biglietto d'ingresso e fare una visita guidata per visitare l'albero e saperne di più.

Le autorità locali di Bar si sono rese conto 18 anni fa che la Stara Maslina poteva diventare un'attrazione turistica e hanno iniziato a sviluppare l'area per "migliorare” l’ambiente attorno all’olivo.

Ciò ha comportato il getto di un anello di cemento attorno all'albero per creare una pavimentazione per i visitatori. Tuttavia, il cemento è stato versato, quindi l'acqua si è raccolta ed è rimasta attorno alle radici dell'albero. Nel frattempo intorno all'olivo sorsero altri edifici e case familiari.

Ratko Bataković, agronomo di Nikšić, cittadina della zona continentale del Montenegro, è stato il primo a mettere in guardia sul problema e sulle sue possibili conseguenze. In un articolo pubblicato sul quotidiano Republika ha spiegato la perniciosità del cemento che circonda Stara Maslina.

Alcuni cittadini hanno protestato, tra cui il noto archeologo Omer Peročević e l'attivista Anto Baković.

Tuttavia, allora i media locali non si sono espressi contro la decisione, e nemmeno l'Ordine degli olivicoltori fino a quattro anni fa, quando è venuto alla ribalta l'attuale presidente, Ćazim Alković.

Da allora l'Associazione Olivicoltori Bar ha intrapreso numerose attività. Ha firmato un contratto con il centro culturale per aiutare a mantenere Stara Maslina. Per tre anni l'associazione ha applicato tutte le misure agrotecniche necessarie.

"In conformità con le raccomandazioni della facoltà di biotecnologia, abbiamo effettuato la rifinitura del terreno e delle foglie, la protezione contro i parassiti e le malattie, la potatura sanitaria e tutto il resto", ha detto Alković.

Inoltre, il centro culturale ha organizzato il raccolto pubblico di Stara Maslina per due anni consecutivi, che divenne una festa cittadina che segnava anche l'inizio della raccolta delle olive.

Alla raccolta pubblica hanno partecipato numerosi residenti e ospiti, tra cui il ministro dell'Agricoltura, il presidente dell'assemblea municipale dell'Ordine e il presidente del comune dell'Ordine.

Raccolto di Stara Maslina

Nel complesso l'azienda produce olio d'oliva esclusivamente da frutti raccolti con cura a Stara Maslina, che il comune di Bar ha regalato ad ospiti selezionati, compreso il re Carlo III e sua moglie Camila nel 2016, quando era ancora Principe di Galles.

Quando quattro anni fa l'assemblea municipale dell'Ordine degli avvocati ha sottoposto alla discussione pubblica lo studio sulla protezione di Stara Maslina, solo l'Associazione degli olivicoltori dell'Ordine degli avvocati ha presentato commenti scritti.

pubblicità

pubblicità

"La nostra prima osservazione è stata che il cemento minaccia Stara Maslina e che l’acqua che raccoglie può mettere in pericolo permanentemente le sue radici”, ha detto Alković.

Sfortunatamente, l'avvertimento dei coltivatori, alcuni dei quali hanno una tradizione familiare di olivicoltura di 300 anni, non è stato preso sul serio.

"Inoltre, all’inizio dell’estate 2023, abbiamo segnalato il problema dell’appassimento della Stara Maslina, cioè il problema dell’acqua eccessiva nel suo apparato radicale”, ha detto Alković.

Tuttavia, poche persone hanno preso sul serio l'avvertimento dell'associazione. "Solo Mirko Bujišić, vicedirettore del Centro Culturale Bar, ha voluto che facessimo qualcosa, ed è stato l'unico che ha cercato di togliere l'acqua dal sistema radicale poiché non avevamo il permesso di intervenire, anche se sapevamo cosa doveva essere fatto”, ha detto Alković.

Nell'agosto 2023, Dušan Raičević, presidente del comune di Bar, ha formato una commissione per la gestione di Stara Maslina, che non comprendeva membri dell'Associazione degli olivicoltori di Bar.

"Da allora l’associazione non ha più informazioni su cosa viene fatto e come viene fatto”, ha detto Alković. "Ancora più preoccupante è il fatto che il presidente abbia formato la commissione in agosto e che l’intervento avrebbe dovuto iniziare a gennaio del prossimo anno. Quei cinque mesi aggiuntivi in ​​acqua devono aver contribuito a ulteriori danni alle radici”.

Ritiene che la costruzione del canale di scolo e l'installazione della pompa abbiano avuto successo. Alković aggiunge però che sul terreno c'è ancora acqua, anche se molto meno di prima, ma più di quanto sarebbe consigliabile.

Come la maggior parte degli olivicoltori, suggerì di rimuovere l'acqua in eccesso dall'apparato radicale; nonostante i recenti interventi abbiano dato risultati, il problema non è stato completamente risolto.

"La nostra proposta è anche quella del grande pubblico: rimuovere l'anello di cemento attorno alla Stara Maslina e i muri di cemento che circondano l'albero e creare i prerequisiti affinché l'acqua possa defluire in modo naturale”, ha detto Alković.

Come esempio cita uno degli ulivi più antichi della vicina Croazia, il Parco nazionale di Brioni. Una semplice staccionata in legno lo circonda ed è un'attrazione turistica incomparabilmente più significativa.

Alković pensa anche che la costruzione della biglietteria, che dovrebbe bloccare la vista dell'albero dalla strada, impedisce alla luce solare di raggiungere la base dell'albero e ha permesso la crescita di erbacce, compresi gli oleandri, che possono anche essere dannose per l'albero. .

L'Associazione dei coltivatori di olivi Bar ha un approccio completamente diverso e ritiene che la Stara Maslina dovrebbe essere aperta alla vista, non nascosta.

"L’intero complesso sarebbe sicuramente molto più bello se il cemento fosse rimosso e l’erba potesse abbellire lo spazio”, ha detto Alković.

"Siamo sicuri che Stara Maslina continuerebbe a vivere e potrebbe diventare un’attrazione turistica più grande se il cemento attorno ad essa venisse rimosso”, ha aggiunto. "Dovremmo anche eliminare l’oleandro che lo circonda, che sappiamo può essere dannoso”.