Carrefour impone le etichette Nutri-Score per i fornitori francesi

Il gigante della vendita al dettaglio Carrefour esporrà presto il punteggio Nutri logo per la maggior parte delle confezioni alimentari vendute in Francia.

In una lettera indirizzata a oltre 550 produttori alimentari, Carrefour ha fissato una scadenza di tre mesi per l'adozione dell'etichetta frontale sulla confezione (FOPL).

Se i fornitori non dovessero rispettare le norme, il rivenditore ha affermato che informerà i propri clienti, calcolerà le valutazioni Nutri-Score per tali prodotti e le pubblicherà sul proprio sito web e sulla propria applicazione mobile.

"Comunicheremo il Nutri-Score di vari prodotti venduti da Carrefour sul nostro sito web e sull'applicazione mobile Carrefour, tranne nei casi in cui vi opporrete formalmente, che saranno comunicati ai nostri clienti", Alexandre Bompard, presidente e amministratore delegato di Carrefour, ha scritto su LinkedIn ai fornitori del rivenditore.

È la prima volta che un rivenditore assume una posizione così ferma con i propri fornitori in merito al Nutri-Score.

Sebbene la Francia abbia adottato il Nutri-Score nel 2017, il suo utilizzo sulle confezioni rimane volontario e i produttori non sono legalmente tenuti a includerlo. Oltre 7,000 prodotti alimentari venduti da Carrefour presentano già l'etichetta.

Nutri-Score è un FOPL in stile semaforo che utilizza una combinazione di cinque colori e lettere coordinati per valutare la salute di un alimento confezionato in base al suo contenuto di grassi, zucchero, sale e calorie per porzione da 100 grammi o millilitro.

Il 'La A' verde indica l'opzione più salutare e 'Rosso ' indica il meno sano. Tutti i gradi di olio d'oliva sono valutato con un 'Verde chiaro B.

Ricerca recente ha ipotizzato che Nutri-Score abbia influenzato la composizione dei prodotti alimentari in Francia, il primo Paese ad adottare questo sistema di etichettatura.

Secondo lo studio, i produttori alimentari stanno riformulando i prodotti per ottenere valutazioni più elevate sull'etichetta anteriore della confezione.

""Prima di chiederci se tassare o meno i prodotti zuccherati, cominciamo col fornire ai nostri clienti informazioni complete su ciò che consumano", ha affermato Bompard.

Ha sottolineato che la presenza ampliata di Nutri-Score nell'offerta Carrefour rientra nell'iniziativa più ampia Act for Food.

L'iniziativa, lanciata nel 2018, mira a migliorare il rapporto qualità-prezzo dei prodotti Carrefour, aumentando al contempo la trasparenza nella produzione alimentare. Il programma coinvolge direttamente i fornitori di alimenti in questi sforzi.

"Oggi voglio fare un ulteriore passo avanti, fornendo ai nostri clienti ancora più informazioni sul profilo nutrizionale dei prodotti che vendiamo, per aiutarli a fare scelte che portino a un consumo più sano e sostenibile", ha scritto Bompard.

Tra i fornitori presi di mira dalla lettera c'è anche Danone, la multinazionale alimentare francese, che ha recentemente annunciato intende ridurre significativamente l'uso del Nutri-Score sulle sue confezioni.

Danone ha attribuito questa decisione alla recente revisione dell'algoritmo di base di Nutri-Score.

""Questo sviluppo fornisce una visione errata della qualità nutrizionale e funzionale dei prodotti lattiero-caseari e vegetali bevibili, non in linea con le linee guida dietetiche basate sugli alimenti in Europa", ha affermato l'azienda.

Nutri-Score ha stato adottato da diversi paesi europei, sebbene rimanga in ogni caso volontaria per i fornitori.

L'iniziativa di Carrefour nasce in un momento in cui il futuro di Nutri-Score in Europa è sempre più incerto.

Mentre la nuova Commissione europea inizia il suo mandato il 1° dicembrest, il nuovo Commissario per la Salute e il Benessere degli Animali, Olivér Várhelyi, ha escluso che l'UE adotti il ​​sistema Nutri-Score come FOPL ufficiale a livello europeo durante la prossima legislatura.