Un'accusa di frode diffusa scatena polemiche in Spagna

Il settore dell'olio d'oliva in Spagna è in subbuglio dopo le accuse mosse da Dcoop, una cooperativa che conta migliaia di soci, di frodi incontrollate e diffuse nel settore dell'olio d'oliva.

Queste affermazioni mi sembrano particolarmente infelici e irresponsabili perché mettono in discussione la reputazione del settore. - Luis Planas, Ministro dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione

Nel pieno della raccolta delle olive, il segretario generale della cooperativa, Antonio Luque, ha dichiarato a El Economista che alcuni imbottigliatori stanno traendo profitti mescolando l'olio d'oliva con prodotti più economici, come l'olio di girasole.

Secondo Luque, questi prodotti adulterati vengono poi commercializzati a livello nazionale e internazionale come olio d'oliva, compromettendo l'integrità della produzione spagnola.

Secondo il presidente di Dcoop, questo scenario persiste da molto tempo. "Siamo rimasti in silenzio per 40 anni, ma non lo permetteremo più", ha detto Luque durante un evento organizzato dalla cooperativa.

"Non abbiamo prove per portarli in tribunale, ma abbiamo indicazioni molto solide e ci manca un'amministrazione, sia nazionale che regionale, disposta a fermarli e a porre fine a tutto questo", ha aggiunto. "L'amministrazione deve fare qualcosa perché le frodi non vengono monitorate".

Luque ha inoltre affermato che "una delle principali frodi dell'olio d'oliva è stata inventata in Italia. Il problema è già sotto controllo lì, grazie alla tracciabilità. Tuttavia, la frode si è ora spostata in Spagna."

Dcoop non ha indicato i nomi specifici degli operatori coinvolti e non ha fornito alcuna prova della presunta frode.

Le osservazioni di Luque hanno suscitato risposte immediate da parte di Anierac e Asoliva, le principali organizzazioni che rappresentano gli imbottigliatori e gli esportatori di olio d'oliva. Entrambe le organizzazioni hanno reagito con veemenza negato le accuse.

"Innanzitutto, lo respingiamo categoricamente. L'industria spagnola è un settore capace che rispetta tutti i parametri richiesti dalla legislazione europea e, inoltre, è monitorato da tutte le amministrazioni", ha affermato Primitivo Fernández, direttore di Anierac.

""Ritengo che questo tipo di affermazione, non supportata da alcuna prova, sia altamente irresponsabile", ha aggiunto Rafael Pico Lapuente, direttore esecutivo di Asoliva. "Se hai delle prove, dovresti andare in tribunale e denunciarle."

Entrambe le organizzazioni hanno sottolineato la loro collaborazione con il governo spagnolo a tutti i livelli per migliorare costantemente i controlli e le normative.

Hanno anche messo in guardia da possibili azioni legali contro ciò che hanno descritto come "false accuse". A loro avviso, tali dichiarazioni "mirano a screditare il prestigio dell'olio d'oliva spagnolo rispetto all'olio di altri paesi e ad attaccare un settore di enorme importanza e tradizione in Spagna, che è un pilastro fondamentale per l'economia e la cultura del paese".

Le accuse di Dcoop hanno attirato critiche anche dal governo nazionale. Il ministro spagnolo dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione Luis Planas ha avvertito che queste affermazioni potrebbero danneggiare l'industria dell'olio d'oliva.

""Queste affermazioni mi sembrano particolarmente infelici e irresponsabili perché mettono in discussione la reputazione del settore", ha affermato.

Planas ha sottolineato i rigorosi controlli sull'etichettatura e sulle analisi organolettiche dei prodotti a base di olio d'oliva, che vengono effettuati regolarmente.

Ha inoltre sottolineato l’importanza delle normative passato in 2021 per limitare l'uso dei termini vergine e extra vergine nelle miscele di olio d'oliva e altri oli di semi e proibiscono agli imbottigliatori di mescolare oli d'oliva di diverse annate di raccolto. L'aggiornamento della normativa mirava a migliorare la tracciabilità del prodotto nei canali di produzione e vendita.

Planas ha avvertito Dcoop che senza fornire "nomi e cognomi” dei presunti colpevoli, le loro accuse rischiano di indebolire "un settore che non lo merita.”

In un successivo dichiarazioneDcoop ha ribadito le sue accuse, citando anomalie nel mercato che suggeriscono che si stia effettivamente verificando una frode.

"In questa campagna, ci sono stati casi in cui l'olio lampante (che non può essere imbottigliato perché è di scarsa qualità e deve essere raffinato) è risultato molto più costoso dell'olio raffinato, nonostante i costi industriali della raffinazione", ha scritto la cooperativa.

"Ciò sfida la logica del mercato", ha aggiunto la cooperativa. "Lampante è l'olio prodotto nei frantoi che non può essere imbottigliato a causa della scarsa qualità e deve essere sottoposto a raffinazione. Una volta raffinato, viene miscelato con olio vergine o extra vergine e quindi imbottigliato come 'olio d'oliva,'”

Dcoop ha inoltre sottolineato la difficoltà di individuare alcuni tipi di frodi petrolifere attraverso analisi di laboratorio, riecheggiando le recenti parole di Esperti antifrode italiani.

""Tutti gli oli condividono determinate composizioni di acidi grassi", ha scritto la cooperativa. "Ad esempio, l'olio di girasole contiene acido oleico, il grasso prevalente nell'olio d'oliva.

"Abbiamo condotto studi che hanno rivelato oli sul mercato con parametri analitici costantemente ai loro limiti, il che è naturalmente impossibile e può essere spiegato solo mescolando oli diversi. Questi oli soddisfano gli standard ma mostrano valori analitici insoliti, suggerendo manipolazione", ha aggiunto.

""Non stiamo parlando di un rischio per la salute, ma di autenticità, purezza e garanzia che tutto ciò che si trova in una bottiglia di olio d'oliva provenga realmente dalle olive", ha affermato Dcoop.

""Abbiamo indizi ma nessuna prova concreta contro alcun operatore; altrimenti, lo avremmo segnalato", si conclude nella nota. "Tuttavia, è chiaro che questo deve essere indagato per difendere la buona immagine dell'olio d'oliva spagnolo".