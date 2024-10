L'Egitto punta ad un aumento significativo delle esportazioni di olio d'oliva

Le autorità egiziane hanno sottolineato il ruolo della produzione di olive da tavola e di olio d'oliva come settori strategici con un promettente potenziale di esportazione, ma il Paese deve affrontare sfide significative.

Secondo i dati dell'International Olive Council, si prevedeva che l'Egitto avrebbe esportato 1,000 tonnellate metriche di olio d'oliva e 100,000 tonnellate di olive da tavola nell'anno di raccolto 2023/24, che si concluderà a fine settembre. L'Egitto è il terzo esportatore di olive da tavola al mondo dopo Spagna e Turchia.

Maysa Hamsa, direttrice esecutiva della Camera di commercio egiziana, ha convocato una riunione di produttori, funzionari governativi, enti regolatori e ricercatori per elaborare un piano volto ad aumentare le esportazioni di olio d'oliva.

I produttori devono studiare i mercati esteri che richiedono olio d'oliva e identificare le varietà e gli standard specifici richiesti da questi mercati per adattare la produzione alle preferenze del mercato. - Yahia Mohamed Metwally Khalil, professore di economia agraria, National Research Center

Reda Abdel Jalil, direttore generale degli affari tecnici della Camera, ha osservato che i livelli stabili di produzione di olio d'oliva in Egitto, scesi sotto le 40,000 tonnellate solo una volta negli ultimi sei anni, in concomitanza con i raccolti scarsi degli ultimi due anni in altre parti del Mediterraneo, hanno creato un'apertura per gli esportatori.

L'Egitto ha prodotto circa 40,000 tonnellate di olio d'oliva nel 2023/24, praticamente tutte vendute a livello nazionale. Alcuni produttori del paese hanno affermato di prevedere un buon raccolto nel 2024/25.

"Questa stagione abbiamo avuto un raccolto particolarmente fruttuoso e abbondante", ha detto Ramy Naguib Rammah, comproprietario di Rammah Olive Oil, un produttore a conduzione familiare. Olive Oil Times.

Rammah ha affermato che l'esportazione di olio d'oliva rientra nei piani dell'azienda, ma quest'ultima si concentra sul mercato interno (l'Egitto ospita 117 milioni di persone) e sullo sviluppo del turismo.

""Il nostro obiettivo principale è il mercato locale, dove puntiamo a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'olio d'oliva e a far rivivere la ricca storia dell'Egitto nella sua produzione e nei suoi utilizzi", ha affermato. "Sebbene le esportazioni facciano parte dei nostri piani, al momento non rappresentano la nostra massima priorità".

"I prezzi che offriamo al mercato egiziano sono significativamente più redditizi delle basse offerte che riceviamo dagli importatori rispetto all'alta qualità olio extravergine d'oliva "offriamo", ha aggiunto.

I produttori egiziani sono in difficoltà a causa dell'instabilità politica, dell'eccessiva burocrazia, della carenza di manodopera qualificata e dell'accesso limitato al credito.

L'Egitto ha piantato 23 milioni di ulivi dal 2015 e prevede di piantarne altri 77 milioni. (Foto: Mostafa Elshourbagy)

Gli eventi globali hanno portato alla svalutazione della sterlina egiziana, a un'inflazione elevata e a una mancanza di valuta estera. L'aumento delle esportazioni di olive da tavola e olio d'oliva è visto come un modo per far entrare euro e dollari USA e aiutare l'economia.

""Sebbene l'Egitto sia uno dei maggiori produttori di olio d'oliva, deve affrontare numerose sfide in agricoltura, produzione ed esportazione", ha detto ai media locali Shayma Said El Araby, economista. "Il problema principale che ostacola la leadership dell'Egitto nella coltivazione e nell'esportazione dell'olio d'oliva è la mancanza di esperienza e conoscenza tra gli agricoltori".

Rammah è tra i produttori che investono in macchinari di macinazione all'avanguardia, nell'ambito dell'attenzione dell'azienda alla qualità rispetto alla quantità.

"Stiamo utilizzando una nuova tecnologia e disponiamo di due linee continue automatizzate: una è una linea trifase e l'altra è una linea bifase, ed entrambe funzionano con la massima efficienza", ha affermato. "Disponiamo inoltre di un'unità di controllo qualità, di un laboratorio per testare i livelli di perossido e l'acidità e di un comitato di degustazione per classificare ogni prodotto a livello sensoriale per identificare i difetti".

In effetti, Rammah ha detto che qualità dell'olio d'oliva egiziano è migliorato negli ultimi anni grazie ai progressi tecnologici. Ha aggiunto che gli agricoltori adottano pratiche sostenibili per aggiungere valore e ridurre i costi durante la produzione e la commercializzazione.

""Le nostre olive sono prive di pesticidi, prive di OGM e raccolte a mano", ha affermato Rammah. "Gestiamo un piccolo allevamento di api per l'impollinazione e utilizziamo le migliori pratiche di conservazione dell'acqua, tra cui sistemi di irrigazione a goccia e altri metodi innovativi per ridurre al minimo l'uso dell'acqua e prevenire gli sprechi".

"Inoltre, utilizziamo fonti di energia rinnovabili, principalmente l'energia solare", ha aggiunto. "Siamo il primo marchio in Egitto ad implementare la tracciabilità e la trasparenza nella filiera dell'olio d'oliva, garantendo che [i clienti possano seguire le nostre] pratiche sostenibili dalla fattoria alla bottiglia".

I partecipanti alla riunione della Camera di Commercio hanno sottolineato la necessità di espandere la coltivazione dell'olivo per la produzione di olio e di piantare nuovi oliveti ad alta e altissima densità, mantenendo al contempo la forte posizione dell'Egitto nella produzione di olive da tavola. Nel 2023/24, l'Egitto ha prodotto 600,000 tonnellate di olive da tavola, quasi un quarto del totale mondiale.

Rammah Olive Oil attualmente vende sul mercato interno, ma ha in programma di espandersi anche all'estero. (Foto: Mostafa Elshourbagy)

I dati del Ministero dell'Agricoltura e della Bonifica dei Territori citati dai media locali mostrano che l'Egitto ha circa 97,000 ettari di uliveti in produzione, e si prevede che altri 11,300 ettari entreranno presto in produzione.

Secondo l’Autorità generale per gli investimenti e le zone franche, l’Egitto ha piantato circa 23 milioni di ulivi dal 2015, quando il presidente Abdel Fattah El-Sisi annunciò l’intenzione di pianta 100 milioni ulivi.

"Il governo egiziano ha avviato un importante progetto per ampliare gli spazi verdi", ha affermato Rammah. "Incoraggiano attivamente gli investimenti esteri e le opportunità di esportazione rimuovendo qualsiasi ostacolo che gli investitori potrebbero incontrare. Inoltre, hanno fatto notevoli progressi nella riduzione della burocrazia."

""Non è chiaro se altri produttori di olio d'oliva siano esitanti ad esportare o se si impegnino attivamente nell'esportazione", ha aggiunto. "Ciò che sappiamo per certo è che gli esportatori attivi attualmente esportano olio d'oliva principalmente in formato sfuso. Puntiamo a esportare un prodotto finale confezionato realizzato in Egitto, che siamo certi possa competere con i marchi di fascia alta a livello globale".

Yahia Mohamed Metwally Khalil, professore di economia agraria presso il National Research Center, ha dichiarato ai media locali che i funzionari e i produttori devono individuare e concentrarsi su mercati specifici in cui l'olio d'oliva egiziano genererà i profitti più considerevoli.

"I produttori devono studiare i mercati esteri che richiedono olio d'oliva e identificare le varietà e gli standard specifici richiesti da questi mercati per allineare la produzione alle preferenze del mercato", ha affermato.