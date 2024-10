Gruppi di cittadini di Roma raccolgono ulivi locali per beneficenza

Roma è disseminata di parchi pubblici, alcuni dei quali ospitano ulivi secolari e di recente piantagione.

I volontari di due associazioni di quartiere nella periferia orientale della città si sono fatti avanti per prendersi cura degli ulivi che crescono negli spazi verdi del loro distretto. Questi alberi producono olio extravergine d'oliva per beneficenza.

Le istituzioni cittadine hanno accolto positivamente l'iniziativa e hanno suscitato grande interesse nell'opinione pubblica.

Questo è un modo per prendersi cura di un bene della comunità. Non è solo un'opportunità per tutti noi di socializzare, ma anche un modo per proteggere questi bellissimi ulivi mentre si fa qualcosa di buono per gli altri. - Andrea Cacciani, presidente comitato Nuova Tor Vergata

"«All'inizio eravamo solo un piccolo gruppo di vicini di casa che si ritrovavano al parco», racconta Antonio Carosi, uno dei promotori dell'iniziativa nel Parco dei Romanisti di Torre Spaccata.

""Quando abbiamo iniziato volontariamente a prenderci cura di questo spazio pubblico, mantenendolo pulito e salvaguardandone la vegetazione, ci siamo resi conto che i 35 ulivi sparsi nel giardino stavano crescendo bene, producendo molti frutti", ha aggiunto.

Gli alberi decennali sono stati piantati nel parco quando è stato istituito nel 2004. Il gruppo, che raccoglie le olive ogni anno, sta cercando di identificare la varietà di olive.

""Ho esperienza nella produzione di olio d'oliva con la mia famiglia, e così anche altri del gruppo; quindi, è stato più facile per noi intraprendere il progetto di produrre olio extravergine di oliva dalle loro olive", ha detto Carosi.

I volontari hanno effettuato il primo raccolto nel 2012, dopo aver ricevuto l'autorizzazione dalle autorità locali, come previsto dalla legge negli spazi pubblici.

"Nei primi anni della nostra attività, nonostante il permesso che ci veniva dato all’inizio di ogni campagna olearia, la polizia municipale si presentava per controllare che lavorassimo nel rispetto delle normative”, racconta Carosi.

"Dopo un periodo in cui abbiamo agito da dilettanti, abbiamo deciso di formalizzare il nostro ruolo e di operare in modo più strutturato, fondendoci nel gruppo di acquisto solidale. 'GAS.PAR8.' (si legge 'Gasparotto')," ha aggiunto.

Da allora hanno partecipato a un evento incentrato sugli spazi pubblici organizzato da istituzioni locali. Il lancio del loro progetto è stato accolto con entusiasmo.

"Abbiamo presentato il nostro lavoro al pubblico e abbiamo ricevuto l'apprezzamento dell'assessore all'agricoltura di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi", ha detto Carosi. "Ci siamo impegnati a valorizzare ulteriormente il progetto e ora stiamo per presentare al Comune di Roma una bozza di accordo di collaborazione”.

Ora si stanno preparando per il prossimo raccolto di metà ottobre. Al momento giusto della maturazione, i frutti saranno raccolti e consegnati a un frantoio entro poche ore dalla città per ottenere olio extravergine di oliva. "Le spese per l'operazione di macinazione sono pagate da noi volontari", ha detto Carosi.

L'olio extravergine di oliva viene immediatamente imbottigliato e donato all'associazione benefica Caritas Italiana, la cui succursale locale si trova nella parrocchia di San Bonaventura, accanto al parco. Qui, l'olio viene inserito nei pacchi alimentari distribuiti dallo staff con il supporto dei volontari alle persone bisognose.

""Adesso stiamo raggiungendo un accordo per potare gli alberi in collaborazione con gli addetti al servizio di giardinaggio del comune", ha affermato Carosi. "Qualche anno fa ho frequentato anche un corso di potatura. Devo dire che siamo sempre più impegnati a saperne di più e a migliorare ulteriormente il processo produttivo.”

Gli ulivi nel Parco dei Romanisti a Torre Spaccata, Roma (Foto: Piero Messa)

Solitamente, la gestione ordinaria del piccolo orto urbano è affidata a sette o otto volontari, mentre durante i giorni di raccolta si uniscono al gruppo almeno una decina di persone.

""La raccolta delle olive è un'esperienza interessante e una novità per molti abitanti della città, che sono anche motivati ​​dallo scopo benefico che la sottende", ha affermato Carosi. "Ognuno può dedicare il tempo che può, e questa è una grande opportunità per socializzare. Infatti, il lavoro si conclude con una bella grigliata aperta a tutti.”

"La gente si impegna in questa attività, che rivitalizza il quartiere", ha aggiunto. "Poiché puntiamo ad estendere il progetto ad altre parti della città, siamo lieti di aver potuto supportare un altro gruppo di volontari che ha iniziato a produrre olio extravergine di oliva non lontano da qui qualche anno fa".

All'estremità orientale della città, il parco archeologico Salvador Allende si estende su 12 ettari di terreno. Ospita 25 ulivi che costeggiano una strada lastricata di pietra di epoca romana.

"Questi alberi sono probabilmente secolari e appartengono a varietà autoctone”, afferma Andrea Cacciani, presidente dell’Associazione Nuova Tor Vergata comitato di quartiere, ha detto Olive Oil Times.

"Quando ci siamo trasferiti in questa nuova area edificata alla fine degli anni '1990, erano sostanzialmente trascurati, soprattutto perché sono protetti da vincoli legislativi da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici", ha aggiunto. "Si trovano infatti proprio a ridosso di un’antica strada in ottimo stato di conservazione che in epoca romana collegava gli insediamenti di Tuscolo e Fidene.”

Nonostante le rigide restrizioni imposte dalle autorità, i volontari del comitato di quartiere hanno ottenuto l'autorizzazione a prendersi cura degli alberi.

"Poi, quando tre anni fa sono stato eletto presidente del comitato di quartiere, ho pensato che anche i loro frutti andavano valorizzati”, ha detto Cacciani. "Inoltre, nelle periferie, dobbiamo fare i conti con la '«i ladri di olive, che rubano le olive e, così facendo, strappano i rami e li danneggiano».

""Questo è un problema per la salute di questi alberi, che sono un vero patrimonio, soprattutto considerando la loro grande età", ha aggiunto. "Proteggiamo gli alberi dai danni raccogliendo i frutti al momento giusto per ottenere un prodotto di qualità, quando sono ancora troppo verdi per attirare l'attenzione dei ladri".

Nuova Tor Vergata dona l'olio prodotto dalla raccolta degli ulivi pubblici a chi ne ha bisogno. (Foto: CDQ Nuova Tor Vergata)

Determinati a salvaguardare e valorizzare gli ulivi, i rappresentanti del comitato di quartiere si sono recati all'ufficio del servizio di giardinaggio. Hanno presentato ai funzionari la situazione del parco e la loro idea di produrre olio extravergine di oliva. Hanno rapidamente ricevuto l'autorizzazione per effettuare il primo raccolto nel 2022.

"«Non solo l'assessore all'agricoltura ha accettato di lasciarci raccogliere la frutta, ma il suo collega ci ha informato del lavoro già svolto dai volontari nella zona di Torre Spaccata», ha detto Cacciani. "Ci hanno messo in contatto con loro, che si sono subito resi disponibili ad aiutarci e ci hanno dato consigli utili per iniziare.”

Quando sono iniziate le operazioni di raccolta nel Parco Salvador Allende, diverse persone si sono unite al gruppo di volontari per aiutarli a raccogliere le olive e caricarle su un furgone.

"Ho chiamato un esperto, che è venuto con due collaboratori per aiutarci meglio, e ci ha prestato tutti gli attrezzi necessari, tra cui casse, reti e rastrelli", ha detto Cacciani. "Iniziamo la raccolta al mattino e in mezza giornata eravamo in viaggio verso un frantoio nella zona di Pavona. Visto lo scopo del nostro lavoro, il mugnaio ci ha fatto generosamente uno sconto notevole sulla spremitura.”

Ne sono stati ricavati 110 litri, che sono stati imbottigliati e affidati agli operatori della Caritas del comune limitrofo di Frascati.

Nel frattempo, la collaborazione tra il comitato di quartiere Nuova Tor Vergata e il gruppo del parco Romanisti si è trasformata in amicizia, il che fa ben sperare per il futuro del progetto. I volontari sperano che più gruppi di cittadini inizino a salvaguardare e valorizzare gli ulivi nelle loro aree locali, con l'ulteriore vantaggio di produrre un olio extravergine di oliva buono e sano per chi ne ha più bisogno.

"Proprio ieri mi ha chiamato Tonino”, racconta Cacciani, riferendosi affettuosamente ad Antonio Carosi. "Mi ha detto che hanno presentato la richiesta di autorizzazione per effettuare la raccolta quest'anno e che i loro alberi e gli ulivi sono in buone condizioni".

"L'anno scorso, per noi è stato impossibile raccogliere frutta perché il forte siccità ha causato una perdita nella produzione, ma quest'anno anche i nostri alberi stanno prosperando e siamo pronti a iniziare il nuovo raccolto tra qualche settimana", ha aggiunto.

"“È un modo per prendersi cura di un bene della comunità”, ha concluso Cacciani. "Non è solo un'opportunità per tutti noi di socializzare, ma anche un modo per proteggere questi bellissimi ulivi e allo stesso tempo fare del bene agli altri".