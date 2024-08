L'Australia guida una nuova spinta per aumentare il limite del campesterolo per l'olio d'oliva

I produttori del Nuovo Mondo stanno rinnovando un'offerta per aumentare il limite per il campesterolo nell'olio d'oliva per fermare ciò che dicono funge da barriera commerciale e discrimina i loro autentici oli d'oliva vergini.

Guidati dall'Australia e con il sostegno di Argentina, Stati Uniti e Nuova Zelanda, affermano che il limite dovrebbe essere innalzato dal 4 al 4.8 per cento per non escludere ingiustamente gli oli che lo superano per motivi stagionali, varietali o geoclimatici.

In un documento di discussione per la riunione del Comitato Codex su grassi e oli (CCFO) che si terrà in Malesia dal 25 febbraio al 1 marzo, dicono che il valore più alto "comprenderebbe la grande maggioranza degli oli prodotti dalla Barnea, Arbequina, Koreneiki, Cornicabra e simili varietà ad alto contenuto di campesterolo, indipendentemente da dove nel mondo sono coltivate. "

"La produzione e il commercio di oli d'oliva vergini dai paesi emergenti produttori di olio d'oliva sta aumentando notevolmente. È quindi fondamentale per CCFO esaminare le prove che mostrano chiaramente che l'attuale limite per il campesterolo funge da barriera tecnica al commercio di oli di oliva vergini ", afferma il documento.

Il limite per il campesterolo (uno dei numerosi steroli presenti nell'olio d'oliva) non è rilevante per la salute pubblica ma mira a rilevare sofisticazioni degli oli di oliva con altri oli commestibili.

Su 888 campioni raccolti in Australia nel corso di diversi anni e in una gamma di stagioni e varietà, un terzo aveva un livello di campesterolo superiore al 4%. Tuttavia, gli studi hanno scoperto che la genetica e l'ambiente giocano un ruolo importante nei livelli di campesterolo e hanno escluso l'adulterazione o la scarsa qualità dell'olio come fattori causali.

Il documento dice questo "in previsione della controargomentazione "secondo cui l'innalzamento del limite di campesterolo aumenterebbe il rischio di adulterazione, il limite per un altro fenolo, lo stigmasterolo (i cui livelli eccessivi suggeriscono la presenza di olio di soia), dovrebbe essere inasprito. Lo standard Codex consente effettivamente fino al 3.9% di stigmasterolo nell'olio d'oliva, ma viene proposto un massimo inferiore dell'1.9%.

"Mentre i paesi dell'UE, Siria, Tunisia, Turchia e Marocco rimarranno probabilmente i principali esportatori di oli d'oliva nel prossimo futuro, una notevole espansione della produzione in una serie di altri paesi (ad esempio, Argentina, Israele, Brasile, Repubblica del Sud Africa, Cina e Australia) è probabile che cambierà i modelli di scambio a medio termine ".

Quando emergono diverse varietà e la produzione avviene in nuove condizioni geo-climatiche, i parametri nello standard Codex (in vigore da 1981) dovrebbero essere standardizzati di conseguenza. dice il giornale.

CIO studia anche il colesterolo

All'ultimo incontro del CCFO, tenutosi nel febbraio 2011, una proposta per iniziare a lavorare sulla modifica del livello di campesterolo non è riuscita a ottenere sostegno, ma la porta è stata lasciata aperta a nuovi dati che giustifichino la mossa da presentare nel 2013.

Secondo il rapporto del direttore esecutivo del Consiglio oleicolo internazionale (CIO) Jean-Louis Barjol sull'incontro, "Per quanto riguarda ... il colesterolo, tutte le delegazioni del CIO hanno concordato di dichiarare che erano in corso studi sul CIO e che era prematuro che il Codice agisse. "

"L'obiettivo di rinviare le discussioni sul ... campesterolo al 2013 è stato raggiunto. Da qui ad allora il CIO dovrà intraprendere studi per assemblare un database funzionante ... e per esplorare strade realistiche per soluzioni ", ha scritto.

Una riunione pubblica per fornire informazioni e ricevere commenti pubblici sulle posizioni statunitensi per il prossimo Comitato del Codex su grassi e oli si terrà nel Maryland lo scorso 5.