Il supermercato australiano adotta lo standard, ma solo per il marchio privato

A seguito di una crescente tendenza globale verso la valutazione e il controllo della qualità dell'olio d'oliva, la catena di supermercati australiana Coles ha annunciato che tutti i suoi oli d'oliva a marchio privato saranno conformi al Standard australiano per oli di oliva e oli di sansa di oliva Entro la fine di 2012.



Poiché attualmente non esistono controlli obbligatori per l'olio d'oliva nel paese, l'adozione da parte di Coles dello standard australiano, che applica criteri di purezza e qualità, è volontaria. L'Australian Standard è stato istituito nel 2011 come iniziativa congiunta tra le parti interessate del settore e il gruppo di difesa dei consumatori CHOICE per garantire metodi di etichettatura e test accurati. Lo standard australiano proibisce l'uso di termini vuoti come "puro," "luce "e "premium ", che può indurre in errore i consumatori.

Gli oli d'oliva approvati dall'Australian Standard devono superare una serie di test di gusto condotti da un pannello sensoriale accreditato. I membri del panel testano e valutano ogni olio in base al sistema di punteggio sensoriale a 20 punti dell'Australian Olive Association.

Lo standard australiano richiede inoltre che tutti gli oli d'oliva siano etichettati "extra vergine ”non raffinato, estratto meccanicamente da olive di qualità e conservato e trattato secondo le linee guida per garantire che gli oli d'oliva soddisfino il grado al momento dell'acquisto.

Lisa Rowntree, amministratore delegato della Australian Olive Association, ha affermato che la mossa andrà sicuramente a beneficio del settore, ma ha invitato la seconda più grande catena di supermercati del paese ad andare oltre.

"Non vediamo l'ora di vedere un cambiamento sullo scaffale del supermercato e vorremmo fortemente incoraggiare Coles a garantire che tutti gli importatori che portano petrolio [in Australia] e lo vendono tramite Coles rispettino anche lo standard australiano ", ha detto Rowntree.

"Loro [Coles] hanno sempre detto che l'avrebbero fatto per i propri marchi, ma vogliamo che lo faccia anche con le loro importazioni. Hanno sostenuto che non possono dettare ciò che fanno i loro fornitori, il che penso sia una schifezza ", ha detto Rowntree I tempi settimanali. "Penso che un supermercato possa dettare ciò che i suoi fornitori portano e possono scegliere di non immagazzinarlo se non è conforme. "

Coles ha detto che ha iniziato a rimuovere gli oli di oliva a marchio Coles che non erano conformi agli standard australiani all'inizio di quest'anno. La società ha dichiarato di voler promuovere Olio extra vergine di oliva di produzione australiana ha comportato un aumento delle vendite del 50% nell'ultimo anno.

