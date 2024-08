Taiwan sostiene che l'olio di oliva italiano contiene olio di colorante verde

Olitalia è l'ultimo esportatore ad averne olio di sansa di oliva respinto da Taiwan per presunto contenimento della clorofilla verde rame colorante.

Tra le preoccupazioni internazionali sulla certezza dei suoi test, la Food and Drug Administration (TFDA) di Taiwan ha annunciato che una spedizione di quasi 17 tonnellate dal fornitore italiano deve essere distrutta o restituita perché il composto è stato rilevato al suo interno.

Screenshot di una pagina web TFDA tradotta da Google

Olitalia, che afferma di essere il marchio dell'olio d'oliva "più distribuito nel mondo ”, è il fornitore di olio di sansa di oliva numero uno dell'isola.

Il collega fornitore Vidoria, una società spagnola, ha 8 tonnellate di olio di sansa di oliva bloccato in un porto di Taiwan dopo essere risultato positivo.

Si ritiene che Taiwan stia prelevando campioni da tutte queste spedizioni sulla scia di un più ampio scandalo di olio commestibile a Taiwan che ha visto varie società multate e il 16 dicembre ha visto il capo di una delle principali compagnie petrolifere taiwanesi - si dice abbia adulterato l'olio d'oliva con olio di semi di cotone più economico e clorofillina di rame - condannato a 16 anni di carcere per frode e etichettatura errata.

L'esperto afferma che il composto può essere presente naturalmente nell'olio di sansa di oliva e nell'olio di vinaccioli

La clorofillina di rame sintetica è consentita in alcuni alimenti ma non negli oli vegetali. Aggiungendolo a oli più economici - chiamato "greening up ”- è un trucco talvolta usato per cercare di farli passare per olio d'oliva, e soprattutto come olio extravergine d'oliva.

Ma come segnalati la settimana scorsa di Olive Oil Times, l'esperto di oli Wenceslao Moreda, dell'Istituto spagnolo di grassi e oli a Siviglia, è tra coloro che affermano che con i metodi di prova esistenti, un risultato positivo per il composto nel caso dell'olio di sansa di oliva o di vinaccioli "può corrispondere a quello che si forma naturalmente ... e non all'aggiunta del colorante ... "

Resta inteso che una relazione di Moreda sull'argomento è stata inviata a Taiwan dalle autorità spagnole.

Gli esportatori italiani chiedono l'intervento a Taiwan

E in a lettera del mese scorso all'Istituto Italiano per il Commercio Estero (ICE) di Taipei, ASSITOL, l'Associazione dell'industria petrolifera italiana, che rappresenta i confezionatori di olio d'oliva e oli di semi, ha detto che i suoi test hanno dimostrato che "può essere una presenza minima di clorofilla di rame ” "generato naturalmente ”ea livelli molto più bassi di quanto sarebbe necessario per colorare un olio.

ASSITOL ha chiesto all'istituto di collaborare con la TFDA per chiedere la sospensione di qualsiasi misura contro l'importazione e la distribuzione di oli italiani a Taiwan.

Il TDFA e Olitalia non hanno ancora risposto alle richieste di commento.

Un altro membro dell'industria che ha chiesto di non essere nominato ha detto di ritenere che Taiwan stesse usando fornitori stranieri come capro espiatorio per coprire le irregolarità nel suo mercato interno del petrolio commestibile.