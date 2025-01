La provincia pakistana del Punjab annuncia il piano per piantare 50 milioni di ulivi

Il governo del Pakistan provincia del Punjab ha confermato il piano di piantare 50 milioni di ulivi su quattro milioni di ettari entro il 2026.

Gli sforzi di coltivazione si concentreranno nei distretti di Chakwal, Attock e Mianwali, noti per le loro favorevoli condizioni climatiche e territoriali.

L'iniziativa fa parte di una strategia più ampia volta a ridurre la dipendenza del Pakistan dagli oli commestibili importati, migliorare la capacità di guadagno delle zone rurali e orientare parte della produzione agricola verso colture più resistenti alla siccità.

Secondo il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, il Pakistan ha consumato 4.41 milioni di tonnellate di oli commestibili nell'anno di raccolto 2023/24, di cui 3.19 milioni di tonnellate sono state importate.

La coltivazione dell'olivo è sempre più considerata una coltura strategica in grado di ridurre l'impatto ambientale del Paese. deficit commerciale—che ha raggiunto i 5.4 miliardi di dollari (5.27 miliardi di euro) nell'ottobre 2024 — e creare una nuova fonte di reddito estero attraverso le esportazioni.

In Pakistan ci sono 80 milioni di ulivi selvatici e 5.6 milioni di ulivi coltivati, con rispettivamente 500,000 e 800,000 nuovi alberi piantati ogni anno.

Si prevede che la produzione di olio d'oliva del paese raggiungerà 160 e 180 tonnellate metriche nell'annata di raccolto 2024/25, con un aumento del 20 percento rispetto alla stagione precedente.

Nel 2022, l'anno del Pakistan aderito al Consiglio Oleicolo Internazionale (CIO) come 19th membro, ha esportato con successo vergini e olio extravergine d'oliva valutato 1.9 milioni di dollari (1.8 milioni di euro).

"Stiamo lavorando su certificazioni internazionali come quelle dell’Unione Europea e quelle asiatiche per poter esportare i prodotti a livello internazionale”, ha detto Muhammad Azeem Tariq, project manager di Loralai Olives. Olive Oil Times in un'intervista del dicembre 2024.

""Quest'anno è stato straordinario per l'industria olivicola", ha aggiunto. "Abbiamo assistito a un aumento non solo nella fruttificazione, ma anche nella passione degli agricoltori verso la produzione di olive".

Insieme allo sforzo nel Punjab, il governo nazionale prevede di coltivare più ulivi nel Khyber-Pakhtunkhwa, in particolare Distretto di Hazara che a Balochistan.

Al Simposio internazionale sull'olio d'oliva tenutosi a Madrid il mese scorso, Azeem Tariq ha sottolineato che dare priorità alla coltivazione dell'olivo in Pakistan si basa sui numerosi vantaggi associati a questa coltura.

Ha sostenuto che gli ulivi sono particolarmente adatti alle condizioni climatiche del Pakistan, poiché necessitano di molta meno acqua rispetto alle colture tradizionali, come il grano e il riso.

Questa caratteristica rende le olive una scelta ottimale per una regione che spesso sperimenta scarsità d'acqua. Inoltre, la coltivazione dell'olivo ha il potenziale per migliorare la salute del suolo e mitigare l'erosione, contribuendo alla sostenibilità agricola a lungo termine.

Separatamente, l'olivicoltura è vista come un coltura strategica nelle aree sottosviluppate per offrire ai contadini rurali poveri una vita migliore e dissuaderli dall'unirsi a gruppi terroristici, tra cui Al-Qaeda, che rimangono attivi nel nord del paese.

Il governo pakistano intende fornire un sostegno completo agli agricoltori interessati alla coltivazione dell'olivo.

Tale sostegno comprenderà la fornitura di piantine di alta qualità, assistenza tecnica e programmi di formazione pensati per garantire una gestione efficace delle colture.

Saranno inoltre disponibili incentivi finanziari e sussidi per incoraggiare gli agricoltori a passare alla coltivazione dell'olivo.

L'obiettivo principale è quello di creare una filiera solida per agevolare la produzione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dell'olio d'oliva locale.