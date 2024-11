La Cina avvia i colloqui per diventare membro del Consiglio oleicolo

La Consiglio oleicolo internazionale (CIO) e la Cina stanno discutendo l'adesione del Paese all'organizzazione intergovernativa.

Una delegazione del secondo Paese più popoloso e della seconda economia più grande del mondo ha visitato la sede centrale del CIO a Madrid a settembre.

Deng Yu, direttore del Longnan Olive Oil Research Center, e Robert Woo, presidente dell'Olive Oil Life Association, hanno incontrato il CIO direttore esecutivo Jaime Lillo esaminerà la questione dell'adesione e del riconoscimento di un maggior numero di laboratori e comitati di degustazione cinesi.

Il consumo pro capite della Cina è pari a soli 0.04 chilogrammi all'anno, il che evidenzia il suo notevole potenziale come mercato di consumo in crescita. - Abderraouf Laajimi, vice direttore esecutivo, CIO

Secondo il vicedirettore esecutivo del CIO Abderraouf Laajimi, la Cina dispone già di un laboratorio fisico-chimico per l'analisi dei residui e dei contaminanti e di un comitato di degustazione riconosciuto dal CIO.

"Con il crescente interesse per il consumo di olio d’oliva, le importazioni e la produzione interna in Cina, è fondamentale rafforzare il controllo di qualità per gli oli d’oliva vergini importati e prodotti localmente”, ha detto Olive Oil Times.

Secondo il Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti, la Cina ha prodotto 8,000 tonnellate metriche di olio d'oliva nell'anno di raccolto 2023/24. L'USDA prevede che la produzione sarà più o meno la stessa nell'imminente anno di raccolto 2024/25.

Vedi anche: Produttori e decisori politici spagnoli esplorano strategie per il successo nel mercato cinese

I dati dell'IOC mostrano che il consumo di olio d'oliva cinese è aumentato drasticamente negli ultimi 15 anni, passando da 12,000 tonnellate nel 2008/09 a un record di 57,500 tonnellate nel 2021/22. In una stima preliminare per l'anno di raccolto 2023/24, conclusosi a settembre, l'IOC ha previsto che il consumo avrebbe raggiunto le 46,000 tonnellate.

""L'ampliamento del numero di laboratori e di commissioni di degustazione riconosciuti dal CIO in Cina svolgerebbe un ruolo fondamentale nella prevenzione di frodi, pratiche ingannevoli e adulterazioni", ha affermato Laajimi. "Ciò salvaguarderebbe i diritti dei consumatori e garantirebbe che gli oli d'oliva rispettino gli standard internazionali di purezza e qualità".

Il CIO stima che la Cina rappresenti circa il quattro percento delle importazioni globali di olio d'oliva. Durante il loro incontro, Yu ha detto a Lillo che si aspetta che il consumo di olio d'oliva aumenti di circa il sette percento all'anno, poiché i consumatori cinesi sviluppano un appetito per l'olio d'oliva e il prodotto raggiunge nuovi pubblici attraverso iniziative di marketing.

Secondo Yu, nei 60 anni trascorsi dall'introduzione della coltivazione commerciale dell'olivo in Cina, gli agricoltori hanno piantato 120,000 ettari di ulivi nelle province centrali di Gansu e Sichuan. Il paese vanta circa 50 frantoi in grado di produrre 11,000 tonnellate di olio d'oliva all'anno.

Sebbene si preveda un aumento della produzione locale, Laajimi ha sottolineato che il mercato cinese rappresenta un'enorme opportunità a medio e lungo termine per i produttori e gli esportatori di olio d'oliva.

""Il consumo pro capite della Cina è di soli 0.04 chilogrammi all'anno, evidenziando il suo notevole potenziale come mercato di consumo in crescita", ha affermato. "Uno stretto rapporto con il CIO potrebbe stimolare ulteriormente la domanda interna attraverso campagne promozionali mirate".

""La Cina è uno dei principali importatori di olio d'oliva, con la Spagna come fornitore principale", ha aggiunto Laajimi. "Poiché la Spagna fa parte dell'UE, uno stato membro del CIO, promuovere una relazione più stretta con il CIO potrebbe aiutare la Cina a comprendere meglio e ad affrontare le sfide del suo mercato interno dell'olio d'oliva".

In effetti, i produttori e i politici spagnoli hanno lavorato duramente negli ultimi anni per sviluppare le esportazioni in Cina. Secondo i dati del Ministero dell'Economia, del Commercio e delle Imprese spagnolo analizzati do olive oil Times, la Spagna fornirà alla Cina il 64 percento del suo fabbisogno di olio d'oliva nel 2022/23.

Tra le sfide citate dai produttori spagnoli che operano in Spagna c'è l'educazione dei consumatori sull'olio d'oliva olio benefici per la salute, comprendere la cultura e le idiosincrasie del cibo cinese, e pubblicità mirata e fornitura a momenti critici dell'anno quando gli acquisti di olio d'oliva raggiungono il massimo.

Dato l'interesse esplicito della delegazione cinese a diventare il 22°nd Membro del CIO, Laajimi ha affermato che esiste una chiara strada per l'adesione.

"Se la Cina desidera diventare membro del CIO, deve presentare una domanda, che innescherà un processo in cui il Consiglio dei membri deciderà la quota del paese", ha affermato. "Questa quota, basata sul coinvolgimento della Cina nel settore olivicolo, ha un impatto sul suo contributo finanziario e sui diritti di voto all'interno del CIO".

Successivamente, le autorità cinesi devono firmare e ratificare l' Accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola.

"Una volta diventata membro, la Cina godrebbe dei diritti e degli obblighi derivanti dall'adesione", ha affermato Laajimi. "Diventare membro del CIO garantisce ai paesi l'accesso agli standard internazionali, alle competenze tecniche, alla promozione del mercato e la possibilità di dire la propria sulle politiche globali dell'olio d'oliva".

"Inoltre, la Cina sarebbe tenuta ad aderire e far rispettare gli standard commerciali del CIO, assicurando la protezione dei suoi consumatori attraverso la garanzia della qualità e dell'autenticità dell'olio d'oliva nel suo mercato interno", ha aggiunto.