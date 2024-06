L'Azerbaigian diventa il 21esimo membro del Consiglio oleicolo

Un migliore accesso ai mercati internazionali, l'adozione semplificata di procedure standard e l'implementazione delle migliori pratiche agricole sono solo alcuni dei motivi per cui il settore dell'olio d'oliva azerbaigiano celebra l'adesione del paese al Consiglio oleicolo internazionale (CIO) come 21st membro.

Secondo Vahid Novruzov, amministratore delegato di Agro Food Investments, una delle più grandi aziende agricole del paese, l'interesse per l'olivicoltura sta crescendo in Azerbaigian, con le aspettative che la superficie olivicola potrebbe raddoppiare fino a 15,000 ettari nei prossimi anni .

"Diventare membro del CIO è una pietra miliare significativa per noi", ha detto Novruzov Olive Oil Times. "Ci sono voluti più di due anni per raggiungere questo obiettivo, reso possibile grazie al sostegno del Ministero dell'Agricoltura. Questa adesione è importante in quanto è in linea con gli obiettivi e le aspirazioni dell'industria dell'olio d'oliva.

Incastonato tra Russia e Iran e mantenendo stretti legami con la vicina Georgia, il governo e gli imprenditori azeri lo hanno fatto investito in modo significativo nella creazione di una moderna industria dell’olio d’oliva negli ultimi anni.

"A nome del Consiglio oleicolo internazionale, sono entusiasta di dare il benvenuto all'Azerbaigian come nostro nuovo membro ", ha affermato Jaime Lillo, il Direttore esecutivo del CIO.

"L'Azerbaigian, che partecipa come paese osservatore al CIO dal 2021, ha una ricca storia e tradizioni che contribuiranno sicuramente alla missione del CIO di promuovere la crescita e la sostenibilità della coltivazione e del commercio dell'olivo, tutelando i consumatori e migliorando la loro conoscenza sull'olio d'oliva. numerose benefici alla salute", Ha aggiunto.

George Svanidze, imprenditore georgiano ed ex presidente del CIO, ha confermato che l'annuncio è una grande notizia per il settore dell'olio d'oliva azero.

"Abbiamo discusso con il governo azerbaigiano per diversi anni, scambiando visite in Spagna e Georgia poiché la produzione di olive nel paese ha mostrato risultati eccellenti ", ha affermato.

Svanidze, le cui aziende e agricoltori associati stanno investendo massicciamente nella creazione di nuovi uliveti in Georgia, ha osservato che l'adesione dell'Azerbaigian al CIO faciliterebbe il supporto di esperti stranieri e le certificazioni di qualità per la produzione di olio d'oliva.

"I nostri amici azeri hanno visto quanto siano significativi il CIO e i suoi esperti nei nostri progetti di espansione dell'olivo in Georgia ", ha affermato. "Grazie a ciò, abbiamo piantato qui 1.2 milioni di ulivi.

"Grazie al supporto del CIO, stiamo anche investendo in nuove tecnologie e macchinari e avviando i lavori su nuovi frantoi all'avanguardia ", ha aggiunto Svanidze.

Gli ulivi crescono da secoli in Azerbaigian, in particolare nella penisola di Absheron, dove le condizioni climatiche favorevoli hanno spinto il governo a sostenere ulteriori sviluppi.

L'Azerbaigian ha prodotto circa 1,000 tonnellate di olio d'oliva nella campagna agricola 2023/24. (Foto: Grand Agro)

L’obiettivo degli ultimi sforzi è quello di recuperare i terreni trascurati fornendo allo stesso tempo opportunità agli agricoltori locali.

"Nel 2018, la nostra azienda, Grand Agro, ha acquistato circa 200 ettari di vecchi uliveti non lontano da Baku ", ha affermato Novruzov. "Erano fatiscenti, in pessime condizioni e lasciati a estinguersi. Questo era ciò che restava di quella che una volta era una grande fattoria collettiva”.

L'azienda ha lavorato per ripristinare i vecchi frutteti e piantare molti nuovi alberi.

"Nei primi anni abbiamo imparato molto sulla gestione dei frutteti, tanto che circa il 30% dei nostri frutteti sono di tipo tradizionale, con alberi distanziati fino a cinque metri l’uno dall’altro”, ha affermato Novruzov. "Il resto è intensivo e superintensivo”.

"Con l'irrigazione e la fertilizzazione moderne, ora possiamo mirare a raccogliere fino a sette o otto tonnellate di olive per ettaro", ha aggiunto.

L'azienda, il più grande produttore di olio d'oliva del paese, ha prodotto 600 tonnellate di olio d'oliva nel 2023, oltre il 50% della produzione totale dell'Azerbaigian.

"Puntiamo a produrne 1,000 tonnellate nel prossimo futuro", ha affermato Novruzov. "La domanda c'è, dato che esportiamo in Spagna, Israele, Russia, Emirati Arabi Uniti e Turchia".

Questa espansione del raccolto di olivo non si limita all’Azerbaigian e alla Georgia. "C’è un processo in corso in tutta la regione”, ha detto Svanidze. "Abbiamo discusso con funzionari di diversi paesi e c'è un alto livello di interesse nel sostenere ulteriori investimenti nell'olio d'oliva ".

"Georgia e Uzbekistan sono già membri del CIO. Dopo l'Azerbaigian, prevediamo che l'interesse del governo kazako potrebbe portare a sviluppare legami più stretti con il Consiglio oleicolo internazionale", ha aggiunto. "Guardando al futuro, anche le autorità e gli agricoltori del Turkmenistan stanno mostrando interesse”.

L'Azerbaigian fa parte di una coorte di paesi in cui il cambiamento climatico sta espandendo le possibilità dell'olivicoltura. (Foto: Grand Agro)

Secondo Svanidze, l'interesse di questi paesi per lo sviluppo delle loro industrie olivicole coincide con l'urgente necessità che l'industria olivicola globale si adatti al cambiamento climatico.

In un Intervista di gennaio con Olive Oil Times, Lillo ha affermato che una delle missioni del CIO è espandere la coltivazione dell'olivo a livello globale per mitigare gli impatti del caldo estremo e della siccità nel Mediterraneo sulle forniture globali di olio d'oliva.

"Anche se paesi come Georgia, Azerbaigian, Uzbekistan e Kazakistan hanno climi più freddi rispetto ai paesi del Mediterraneo, molte varietà di olivo crescono molto bene qui ", ha affermato Svanidze.

"Avere nuovi paesi produttori è una missione strategica in questo scenario [di scarsi raccolti consecutivi alimentati da alte temperature e siccità], che ha causato un aumento vertiginoso dei prezzi dell'olio d'oliva quasi ovunque ", ha aggiunto.

Novruzov ha detto che la situazione sta cambiando rapidamente in Azerbaigian. "Quando abbiamo iniziato, l'Azerbaigian aveva circa 3,800 ettari di uliveti, la maggior parte dei quali erano in cattive condizioni", ha affermato. "Ora abbiamo più di 7,000 ettari di oliveti produttivi ".

Secondo Svanidze, lo sviluppo di una forte industria olivicola potrebbe anche favorire una migliore comprensione tra i paesi coinvolti in una regione in cui conflitti e tensioni hanno spesso ostacolato gli sforzi locali.

"Gli uccelli portano rami di ulivo in tutto il mondo”, ha detto Svanidze, alludendo alla colomba biblica e al ramoscello d’ulivo che portò a Noè come offerta di pace.

"Quando le persone vedono gli ulivi che hanno piantato e si rendono conto di quanto tempo possono vivere, cambia la loro mentalità ", ha aggiunto. "Questa è una motivazione significativa per la pace e la stabilità in tutto il mondo”.