Gli olivicoltori turchi lottano nonostante il raccolto record previsto

Nonostante le aspettative di un raccolto record, alcuni agricoltori in Turchia sono in difficoltà a causa dei bassi prezzi delle olive, degli elevati costi di produzione e dell'incerta politica governativa.

Nelle stime iniziali per l'anno di raccolto 2024/25 pubblicate a gennaio, il Consiglio oleicolo internazionale prevedeva che la Turchia avrebbe prodotto 450,000 tonnellate metriche, superando la record precedente di 421,000 tonnellate nel 2022/23 ma al di sotto del Consiglio turco per l'olio d'oliva e l'oliva (UZZK) stima preliminare di 475,000 tonnellate.

Gli eccessivi aumenti dei salari dei lavoratori hanno fatto aumentare significativamente i costi di raccolta… Se i prezzi dell'olio d'oliva non superano le 180 lire, i produttori non riescono a coprire le spese di base. - Saim Demirbaş, presidente della Camera dell'Agricoltura Foça

Saim Demirbaş, presidente della Camera agricola di Foça, ha dichiarato ai media locali che la raccolta delle olive è quasi terminata, ma che i prezzi delle olive non sono aumentati in modo proporzionale ai costi.

"I frantoi acquistano le olive a un prezzo compreso tra 130 e 150 lire (3.40-3.95 euro) [al chilogrammo]", ha affermato, in calo rispetto alle 295 lire (9 euro) dell'anno di raccolto precedente.

I dati del mercato di commercio online di olio d'oliva Oleista mostrano i prezzi all'origine per lampante, vergine e olio extravergine d'oliva è aumentato nella seconda settimana di febbraio, rispettivamente a 4.53 €, 5.15 € e 6.20 € al chilogrammo.

Tuttavia, gli agricoltori hanno affermato che tali misure non sono state sufficienti a compensare l'aumento dei prezzi dell'energia, dei fertilizzanti e dei pesticidi, nonché l'aumento dei costi della manodopera.

"Quest'anno, i produttori di olive stanno attraversando notevoli difficoltà", ha confermato Demirbaş. "I costi sono aumentati del 50 percento tra l'anno scorso e quest'anno."

""Il lavoro agricolo sta diventando una professione meno attraente a causa delle condizioni economiche", ha aggiunto. "Gli eccessivi aumenti dei salari dei lavoratori hanno fatto aumentare significativamente i costi di raccolta."

Demirbaş ha calcolato che per gli olivicoltori costa circa 180 lire (4.75 €) raccogliere in media sei chilogrammi di olive necessari per produrre un litro di olio d'oliva.

"Se il prezzo dell'olio d'oliva non supera le 180 lire, i produttori non riescono a coprire le spese di base", ha affermato.

Anche i produttori, gli imbottigliatori e gli esportatori sono cauti circa il modo in cui i cambiamenti nelle politiche governative potrebbero influire sulla loro capacità di spedire i loro prodotti all'estero.

An divieto di esportazione imposto varata dal governo nel luglio 2023, volta a stabilizzare i prezzi interni e a incoraggiare l'esportazione di olio d'oliva confezionato singolarmente, ha portato alla creazione di ingenti scorte di olio d'oliva.

Sebbene il divieto fosse sollevato in ottobre Nel 2024, i produttori temono che parte dell'olio extravergine di oliva possa degradarsi a un livello di qualità inferiore e, di conseguenza, avere un valore inferiore sul mercato delle esportazioni.

Altri sono preoccupati che la politica governativa cambierà rapidamente, rendendo più difficile la pianificazione a lungo termine. Il governo ha proibito le esportazioni di olio d'oliva sfuso tre volte dal 2021, con divieti che duravano da sei a 14 mesi.

Halit Uşak, un coltivatore di olive in attività da 30 anni, ha dichiarato ai media locali che la combinazione di prezzi più bassi delle olive e costi di manodopera e di produzione più elevati ha reso l'attività insostenibile.

"Le olive raccolte non coprono nemmeno il costo del salario del lavoratore", ha detto. "Lo Stato deve intervenire in questa situazione il prima possibile e sostenere i produttori”.

Ömer Ulaş Kırım, presidente della Camera turca degli ingegneri alimentari di Smirne, ha invitato il governo a considerare la produzione e l'esportazione di olio d'oliva come settori strategici per il Paese e a fornire il supporto necessario per aiutarli a raggiungere il successo.

""Supportare i produttori e concentrarsi sugli sforzi di branding durante questo processo è di fondamentale importanza per il futuro del settore", ha affermato. "Questa crisi può diventare un'opportunità per rafforzare il settore dell'olio d'oliva. Tuttavia, per questo, le voci dei produttori dovrebbero essere ascoltate più fortemente e dovrebbero essere sviluppate strategie sostenibili a lungo termine".