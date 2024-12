Il settore oleario turco punta a raggiungere il record di 1 miliardo di dollari di esportazioni

Con il settore olivicolo turco che dovrebbe stabilire un nuovo record di produzione Quest'anno, le autorità hanno alzato l'asticella per le esportazioni di olio d'oliva e olive da tavola del Paese, puntando a raggiungere la cifra record di 1 miliardo di dollari (950 milioni di euro) di valore nella campagna di raccolto 2024/25.

""Prevediamo di raggiungere un livello storico nella produzione di olive e olio d'oliva nella stagione 2024/25, puntando a rese di 475,000 tonnellate di olio d'oliva e 750,000 tonnellate di olive da tavola", ha detto Emre Uygun, presidente dell'Associazione degli esportatori di olive e olio d'oliva dell'Egeo (EZZIB). Olive Oil Times.

Nei prossimi cinque anni puntiamo ad aumentare le nostre esportazioni fino a 1.5 miliardi di dollari. - Emre Uygun, presidente, EZZIB

""Credo che questi livelli di produzione rappresentino obiettivi di esportazione ambiziosi per il settore oleicolo turco", ha aggiunto. "Con il nostro obiettivo di esportare 200,000 tonnellate di olio d'oliva e 100,000 tonnellate di olive da tavola, puntiamo a generare un fatturato estero totale di 1 miliardo di dollari".

Spagna, Italia e Stati Uniti sono le principali destinazioni dell'olio d'oliva turco, mentre le olive da tavola del Paese vengono esportate principalmente in Germania, Stati Uniti, Romania e Iraq.

Uygun ha affermato che l'EZZIB sta anche valutando la possibilità di un accesso senza dazi doganali per l'olio d'oliva e le olive da tavola turche a partner commerciali chiave come l'Unione Europea e il Regno Unito.

"Inoltre, stiamo pianificando delegazioni commerciali settoriali negli Stati Uniti e in altri paesi, insieme ad attività promozionali presso fiere internazionali, per sostenere la crescita delle nostre esportazioni", ha affermato. "Nei prossimi cinque anni puntiamo ad aumentare le nostre esportazioni a 1.5 miliardi di dollari (1.43 miliardi di euro)."

Per quanto riguarda l'olio d'oliva, negli ultimi due anni le esportazioni turche hanno registrato alti e bassi in termini di volumi e ricavi.

Nel 2022/23, il Paese ha esportato circa 146,000 tonnellate di olio d'oliva per un valore approssimativo di 709,000 dollari (673,000 euro).

Nel 2023/24, tuttavia, le esportazioni turche di olio d'oliva sono diminuite del 52 percento in quantità a 71,000 tonnellate e del 29 percento in valore a 506,000 $ (481,000 €) a causa del calo nella produzione di olio d'oliva del paese quell'anno e il divieto imposto sulle esportazioni di olio d'oliva turco sfuso.

Secondo l'EZZIB, i produttori e gli esportatori turchi di olio d'oliva hanno subito una perdita di 202.5 ​​milioni di dollari (192.7 milioni di euro) a causa del divieto di esportazione, entrato in vigore il 1° agosto 2023 e continuato per 13 mesi consecutivi.

Tuttavia, quest'anno i produttori del Paese sono ottimisti circa l'intenzione di incrementare le esportazioni verso i mercati internazionali.

"I livelli di produzione record, uniti alla recente revoca del divieto di esportazione, sono destinati a creare condizioni favorevoli per l'olio d'oliva turco sul mercato globale", ha affermato Nilufer Koray, direttore delle operazioni di vendita presso Gaia Oliva dalla regione settentrionale dell'Egeo in Turchia.

""Prevediamo un aumento delle esportazioni per Gaia Oliva e per la Turchia nel suo complesso quest'anno", ha aggiunto. "Ci stiamo concentrando sull'espansione in nuovi mercati, rafforzando al contempo la nostra presenza in quelli esistenti".

""Questo è un momento critico per la Turchia per rafforzare la sua reputazione di potenza mondiale dell'olio d'oliva", ha osservato Koray.

Tuttavia, il settore dell'olio d'oliva del Paese sta affrontando le ripercussioni delle restrizioni all'esportazione dell'olio d'oliva turco: negli ultimi quattro anni, il governo ha imposto tre divieti alle esportazioni di olio d'oliva sfuso per stabilizzare il mercato interno.

Questi divieti di esportazione hanno inevitabilmente portato alla contrazione dei mercati internazionali per i produttori e gli esportatori turchi.

"Gli esportatori stanno cercando di riparare i danni causati dai divieti di esportazione implementati in passato e di aumentare nuovamente le esportazioni", ha scritto il sito web di notizie agricole Tarim Gündem.

"Con il ritorno a produzione normale in Spagna c'è la preoccupazione di non riuscire a competere a causa della diminuzione dei prezzi e, soprattutto, a causa del tasso di cambio represso", ha aggiunto.

"D'altra parte, c'è la preoccupazione di 'A chi venderemo tutto questo petrolio?'” ha concluso Tarim Gündem. "Il divieto è stato revocato, ma era troppo tardi."