La Turchia revoca il divieto sulle esportazioni di olio d'oliva sfuso

I produttori di olio d'oliva turchi si stanno preparando ad aumentare le esportazioni verso gli Stati Uniti, il Giappone e l'Australia, dopo la completa revoca delle restrizioni sulle esportazioni di olio d'oliva sfuso.

Il loro obiettivo è competere con i produttori europei in termini di qualità e prezzo, ottenendo al contempo guadagni significativi in ​​altri mercati chiave, tra cui Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Cina e Giappone, dove la domanda è in aumento.

Entro il 2025, la Turchia prevede di rafforzare la propria presenza in queste regioni attraverso iniziative di marketing mirate e partnership commerciali.

La Turchia continuerà a sfruttare la propria competitività in termini di costi per migliorare ulteriormente le proprie capacità di esportazione (consentendo) ai produttori turchi di entrare con successo nei mercati sensibili ai prezzi. - Sean Zacot, CEO, Boss Global Strategy

Il divieto è stato revocato 13 mesi dopo che il governo turco olio di oliva sfuso sospeso esportazioni per stabilizzare i prezzi interni e incoraggiare l'esportazione di olio d'oliva confezionato singolarmente, che ha prezzi più elevati rispetto all'olio d'oliva sfuso.

""La restrizione sulle esportazioni di olio d'oliva in Turchia è stata introdotta per impedire l'aumento dei prezzi sul mercato interno", ha affermato Mustafa Tan, presidente del Consiglio nazionale dell'olio d'oliva e delle olive. "Tuttavia, poiché i prezzi sul mercato interno sono correlati ai prezzi mondiali, questo effetto non è stato osservato molto".

Nel mese di giugno, dopo un'intensa attività di lobbying da parte di produttori ed esportatori, il governo ha allentato il divieto, consentendo l'esportazione di 50,000 tonnellate fino a novembre.

""Il settore ha chiesto costantemente che la restrizione all'esportazione venisse revocata", ha affermato Tan. "Pertanto, il nostro settore è soddisfatto della decisione presa. Con la revoca delle restrizioni all'esportazione di olio d'oliva, i rappresentanti del settore hanno iniziato a vedere la strada da seguire. La revoca delle restrizioni all'esportazione di olio d'oliva porterà il settore più in alto".

I produttori turchi di olio d'oliva si trovano ad affrontare la sfida opposta, con livelli di inventario eccessivi dopo diversi anni di raccolti abbondanti e alcune difficoltà nell'esportazione di olio d'oliva confezionato singolarmente.

""Le esportazioni di olio d'oliva della Turchia sono prevalentemente limitate alle vendite all'ingrosso", ha affermato Serkan Yasser, specialista delle esportazioni. "Prima del divieto, c'era preoccupazione per una potenziale carenza di fornitura per il mercato interno. Tuttavia, la nostra sfida attuale è l'accumulo di scorte eccessive di olio d'oliva".

Secondo Mehmet Emre Uygun, presidente dell'Associazione degli esportatori di olive e olio d'oliva dell'Egeo (EZZIB), la Turchia aveva circa 150,000 tonnellate di scorte di olio d'oliva all'inizio dell'anno di raccolto.

Gli osservatori prevedono che la Turchia produrrà circa 350,000 tonnellate di olio d'oliva nell'anno di raccolto 2024/25. Con un consumo interno di circa 120,000 tonnellate all'anno, Emre Uygun e altri produttori e funzionari turchi temono di avere troppo olio d'oliva che non verrà esportato prima che perda qualità.

Alcuni esperti della catena di fornitura si aspettano che i produttori turchi potrebbero riempire immediatamente il vuoto lasciati da due anni di raccolti inferiori alla media in gran parte del Mediterraneo. Spagna e Italia non avranno praticamente più scorte di olio d'oliva fino al picco del raccolto a novembre e dicembre.

""Mentre l'Europa è alle prese con le sfide della produzione, la Turchia è emersa come un concorrente formidabile", ha affermato Sean Zacot, presidente e amministratore delegato della società di consulenza sulla supply chain Boss Global Strategy.

Il clima favorevole del Paese, i prezzi competitivi e le iniziative strategiche hanno contribuito a fargli guadagnare quote di mercato.

""La Spagna sta attualmente affrontando sfide produttive attribuibili alla siccità e al cambiamento climatico, con conseguenti significative lacune nell'offerta all'interno del mercato mondiale dell'olio d'oliva", ha affermato Zacot.

"In risposta, la Turchia ha aumentato con successo la sua capacità produttiva e offre olio d'oliva a prezzi competitivi", ha aggiunto. "Questo sviluppo ha portato a una maggiore domanda di olio d'oliva turco nei mercati chiave, in particolare all'interno dell'Unione Europea, dove la Spagna ha storicamente mantenuto una posizione dominante".

Secondo Zacot, il recente deprezzamento della lira turca rende le esportazioni molto più competitive rispetto a quelle dei concorrenti europei.

"Questo vantaggio di prezzo, unito al alta qualità dell'olio d'oliva turco, ha permesso alla Turchia di attrarre nuovi acquirenti e di espandere la propria quota di mercato", ha affermato. "Le proiezioni indicano che entro il 2025 la Turchia continuerà a capitalizzare la sua competitività sui costi per migliorare ulteriormente le sue capacità di esportazione".

"Questa situazione ha permesso ai produttori turchi di entrare con successo nei mercati sensibili ai prezzi in Asia, Africa e America Latina", ha aggiunto.

Ingenti investimenti governativi, l'introduzione di nuove pratiche agronomiche e la costruzione di frantoi moderni hanno migliorato la qualità dell'olio d'oliva turco, consentendo ai produttori di passare dall'esportazione di prodotti sfusi a quella di prodotti confezionati singolarmente.

"C'è un'enfasi particolare sull'olio d'oliva biologico e prodotto in modo sostenibile, che si allinea con tendenze globali dei consumatori", ha detto Zacot. "Tradizionalmente, la Turchia è stata riconosciuta come esportatrice di olio d'oliva sfuso; tuttavia, si sta verificando un notevole spostamento verso la creazione di marchi nazionali robusti. Le aziende investono sempre di più in strategie di branding, packaging e marketing per posizionare l'olio d'oliva turco come prodotto premium."

Tuttavia, molti produttori del paese continuano a fare affidamento sull'esportazione in grandi quantità ai più grandi imbottigliatori del mondo. In effetti, alcuni hanno visto le richieste di revoca del divieto di esportazione come un'ammissione tacita che le esportazioni di bottiglie singole non hanno funzionato così bene come il governo aveva sperato.

Tuttavia, poiché la quantità e la qualità della produzione di olio d'oliva continuano ad aumentare, i funzionari e i produttori turchi prevedono un ruolo sempre più importante per il Paese nel mercato mondiale dell'olio d'oliva.

""Le esportazioni di olio d'oliva della Turchia hanno registrato un notevole aumento di oltre l'80 percento durante la campagna di raccolto 2022/23, affrontando efficacemente le carenze di approvvigionamento derivanti dalle carenze nella produzione europea", ha affermato Zacot.

""La creazione di nuovi uliveti, abbinata agli investimenti in impianti di lavorazione avanzati, mette la Turchia in condizione di migliorare ulteriormente la sua capacità produttiva", ha aggiunto. "Entro il 2025, la Turchia aspira a raggiungere esportazioni annuali di olio d'oliva superiori a 130,000 tonnellate."

Ha sottolineato che l'esportazione verso gli Stati Uniti e il Canada è una delle priorità di molti produttori, dove la disponibilità a pagare è più elevata rispetto ad altre parti del mondo e la domanda è in costante aumento.

"I produttori turchi stanno progressivamente indirizzando i loro sforzi verso il mercato nordamericano utilizzando piattaforme di e-commerce e canali di vendita diretti al consumatore", ha affermato Zacot. "Si prevede che entro il 2025 la Turchia incrementerà le sue esportazioni verso il Nord America puntando sui prodotti di qualità e sull'olio d'oliva biologico".

Tuttavia, l'UE rimane un mercato cruciale per l'olio d'oliva turco, rappresentando una quota sostanziale delle sue esportazioni.

"Alla luce delle sfide produttive affrontate dalla Spagna, l'olio d'oliva turco ha acquisito una presenza più importante in Europa, soprattutto in nazioni come Italia, Germania e Francia", ha affermato Zacot. "Entro il 2025, la Turchia intende rafforzare la propria posizione nell'UE posizionando il suo olio d'oliva come un'alternativa di alta qualità e conveniente".

""Sfruttando le carenze di offerta nei mercati tradizionali, utilizzando strategie di prezzi competitivi e commercializzando il suo olio d'oliva come un prodotto di qualità superiore, la Turchia è pronta a rafforzare il suo status di partecipante di spicco nel settore mondiale dell'olio d'oliva", ha concluso.