Gruppo esportatore tunisino prepara un blitz promozionale

Per aumentare la visibilità e le vendite del suo olio extravergine di oliva, il Centro tunisino per la promozione delle esportazioni (CEPEX) ha avviato un'ambiziosa campagna che prevede 20 eventi promozionali a livello mondiale.

I funzionari hanno affermato che l'obiettivo degli eventi è quello di introdurre l'olio d'oliva tunisino in nuovi mercati e rafforzare la sua presenza in quelli tradizionali, come Italia, Spagna e Stati Uniti. I funzionari tunisini sono particolarmente interessati a puntare ai mercati emergenti come Cina, Qatar, Arabia Saudita e Nigeria.

La salvezza dell'olio d'oliva tunisino risiede nelle prospettive molto favorevoli per il consumo di olio d'oliva, che potrebbe raggiungere i 30 miliardi di euro entro il 2030. - Salem Fourati, vicepresidente, International Studies Association

Sperano inoltre di rafforzare le relazioni nei mercati esistenti, tra cui Corea del Sud e il Regno Unito, che tariffe ridotte sulle importazioni di olio d'oliva tunisino nel 2021.

Mourad Ben Hassin, amministratore delegato del CEPEX, ha dichiarato in una conferenza stampa a Tunisi che gli eventi includeranno giornate di degustazione e dimostrazioni culinarie.

Il centro ha già ospitato una degustazione guidata e la proiezione di un film promozionale in occasione di un evento nella capitale keniota di Nairobi il 30 gennaioth, che riunisce esportatori tunisini, importatori e rivenditori kenioti.

All'inizio di febbraio si è tenuto anche un incontro business-to-business con una delegazione congolese a Tunisi, alla quale erano presenti produttori ed esportatori di olio d'oliva.

CEPEX sarà in Portogallo per la Fiera Alimentare di Lisbona a marzo, seguita da Comsoprof a Bologna, in Italia, a marzo.

A maggio, il CEPEX organizzerà anche una delegazione che parteciperà a Olive Japan a Tokyo, rivolta alle aziende e ai consumatori.

Il mese seguente, il centro porterà una delegazione a partecipare a Food & Beverage West Africa a Lagos, Nigeria. Altri eventi sono stati programmati durante tutto l'anno.

La strategia promozionale di CEPEX ha portato gli esportatori tunisini a registrare un rendimento eccellente durante la campagna di raccolto 2023/24.

I dati dell’Osservatorio nazionale sull’agricoltura (Onagri) hanno mostrato che entrate dalle esportazioni negli ultimi dieci mesi del 2023/24 è salito a 1.5 miliardi di dollari (1.44 miliardi di euro), con un aumento del 62 percento rispetto allo stesso periodo della stagione precedente.

Onagri ha attribuito l'aumento dei ricavi a un leggero aumento del volume esportato e ai significativi balzi in prezzi dell'olio d'oliva all'origine.

Mentre i prezzi sono diminuiti in modo significativo dalla fine dell' Anno del raccolto 2023/24 a settembre, i volumi delle esportazioni probabilmente aumenteranno di nuovo nel 2024/25. Il ministero dell'agricoltura tunisino ha stimato che la produzione raggiungerà le 340,000 tonnellate metriche nella campagna attuale.

""La salvezza dell'olio d'oliva tunisino risiede nelle prospettive molto favorevoli per il consumo di olio d'oliva, che potrebbe raggiungere, secondo alcune valutazioni del mercato di esportazione, i 30 miliardi di euro entro il 2030", ha scritto su Kapitalis Salem Fourati, vicepresidente dell'Associazione di studi internazionali con sede a Tunisi.

Fourati, originario della regione di Sfax, ricca di olio d'oliva, ha sottolineato come lo sforzo costante per promuovere l'olio d'oliva tunisino abbia portato l'olio d'oliva confezionato singolarmente a rappresentare il 15% delle esportazioni totali, dal 2022% della campagna di raccolto 23/-.

Da parte sua, Ben Hassin è ottimista sul fatto che la campagna CEPEX possa dare una svolta alle esportazioni tunisine e ritiene che ciò contribuirà a creare maggiori opportunità di lavoro nel settore dell'olio d'oliva.

""Riteniamo che il nostro programma di promozione completo migliorerà significativamente la visibilità dell'olio d'oliva tunisino sulla scena mondiale", ha affermato Ben Hassin. "Il nostro obiettivo è quello di incrementare le esportazioni e di mettere in risalto il ricco patrimonio e la qualità superiore dei nostri prodotti."