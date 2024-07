Le sfide e le opportunità del settore dell'olio d'oliva in Marocco

Da quando la produzione di olio d'oliva è stata identificata come un settore strategico per lo sviluppo economico in Marocco più di dieci anni fa, funzionari locali e internazionali hanno lavorato per rendere gli olivicoltori più redditizi e resilienti ai cambiamenti climatici.

Mentre questi sforzi hanno aiutato la produzione di olio d'oliva a crescere costantemente da una media di 41,800 tonnellate all'anno dalle campagne agricole dal 1990/91 al 1994/95 a una media di 141,600 tonnellate all'anno negli ultimi cinque anni di raccolto, il mercato interno continua ad affrontare sfide significative.

Il prezzo dell'olio d'oliva in Marocco è aumentato proprio come negli altri principali paesi produttori... nonostante il ' esportazione controllata" che dovrebbe isolare e rendere il mercato interno meno suscettibile alle influenze esterne. - Lisa Paglietti, economista della FAO

"Per far fronte in modo efficace ai cambiamenti climatici previsti e al loro impatto sulla disponibilità di acqua, le parti interessate del settore e i decisori in Marocco devono pianificare strategie di adattamento tempestive sia a breve che a lungo termine per un futuro più caldo e più secco”, ha affermato Lisa Paglietti, economista. presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).

"Queste strategie aiuteranno il Paese a rafforzare collettivamente un elevato livello di vantaggio competitivo per il settore dell'olio d'oliva, capace di durare nel tempo", ha aggiunto.

Vedi anche: Un lato positivo per alcuni produttori marocchini dopo lo scarso raccolto

Funzionari della FAO si sono uniti alle controparti della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), ai funzionari locali e alle parti interessate alla 16th edizione della Mostra Internazionale dell'Agricoltura del Marocco a Meknes per discutere come riformare il settore e costruire la resilienza climatica.

Un aspetto fondamentale è stata l’importanza di investire in nuove tecnologie e tecniche per migliorare la gestione dell’acqua nella regione.

"È fondamentale dare priorità agli investimenti e supportare le parti interessate attraverso tecnologie e tecniche innovative per migliorare la gestione dell'acqua affinché ogni goccia conti”, ha dichiarato all'evento Iride Ceccacci, responsabile del settore agroalimentare della BERS.

"Nei paesi in cui la BERS sta investendo nella regione del Mediterraneo meridionale e orientale, stiamo vedendo che l'olio d'oliva è un esempio di un settore che può prosperare anche con la grave scarsità d'acqua che deve affrontare", ha aggiunto, citando il Marocco come esempio.

Secondo i funzionari della BERS, il Marocco è responsabile di quasi il 2021% della produzione mondiale di olio d'oliva. Nel 13, il settore rappresentava il 19% di tutte le giornate lavorative agricole e il -% del fabbisogno alimentare del paese.

I funzionari della mostra hanno anche discusso le strategie per affrontare la concorrenza sul mercato e soddisfare gli standard di qualità nel settore dell'olio d'oliva. Si sono concentrati sull'implementazione di sistemi di certificazione, etichettatura e tracciabilità della sicurezza alimentare e ambientale per costruire mercati nazionali e internazionali.

L'evento è avvenuto nel dodicesimo anniversario dell'identificazione originale dell'olio d'oliva da parte della FAO e della BERS come settore strategico per promuovere lo sviluppo economico in Marocco.

Negli ultimi dieci anni, le due organizzazioni internazionali hanno collaborato con il ministero dell'Agricoltura marocchino e la Federazione olearia interprofessionale marocchina per formare tecnici e agronomi di frantoio, organizzare corsi di degustazione di olio d'oliva e implementare politiche sostenibili.

Secondo la FAO, l’azione combinata delle politiche e del settore privato ha portato ad un aumento del 40% della superficie coltivata a olivi in ​​Marocco tra il 2009 e il 2020.

La FAO e la BERS hanno inoltre implementato a programma di sostegno creare un mercato dinamico e aperto, concentrandosi sull’aggiunta di valore lungo tutta la catena del valore.

"Per raggiungere questo obiettivo, erano necessari una migliore regolamentazione, un imbottigliamento e una corretta etichettatura dell'olio d'oliva, in particolare per le vendite sfuse", ha detto Nuno Santos, vicedirettore della FAO Olive Oil Times. "Inoltre, è stata fornita formazione per affrontare la mancanza di capacità nella gestione di un frantoio e della potatura, in collaborazione con la BERS."

Il programma ha puntato a creare valore dal basso verso l'alto, concentrando gli sforzi su: olio extravergine d'oliva produzione e incoraggiando i produttori a vendere marchi confezionati singolarmente invece di vendere sfusi a imbottigliatori europei o nordamericani.

pubblicità

pubblicità

"Sono stati compiuti sforzi per migliorare la gestione delle importazioni e delle esportazioni attraverso la collaborazione con l’agenzia di promozione delle esportazioni”, ha affermato Santos. "Ciò includeva iniziative per migliorare la qualità e la tracciabilità, il passaggio dall'olio d'oliva sfuso a quello in bottiglia, l'applicazione di misure di sicurezza alimentare e coinvolgere i giovani nel settore”.

Tuttavia, gli sforzi paralleli volti a promuovere il consumo interno sono stati ostacolati da livelli elevati prezzi globali dell’olio d’oliva e le politiche locali messe in atto per limitarne gli impatti.

"Durante l’evento abbiamo discusso brevemente la questione dell’impennata dei prezzi con le parti interessate”, ha affermato Paglietti. "I prezzi dell’olio d’oliva sul mercato interno marocchino sono molto alti perché il prezzo delle olive è aumentato significativamente da 4 a 5 dirham (da 0.37 € a 0.47 €) per chilogrammo di olive a 12-14 dirham (da 1.12 € a 1.31 €) per chilogrammo di olive. chilogrammo."

"Inoltre, le scorte di olio d'oliva degli anni precedenti erano esaurite e i raccolti sono stati molto scarsi per il secondo anno consecutivo", ha aggiunto. "Questo aumento del prezzo delle olive è dovuto alla loro scarsità.

Nonostante l'implementazione controlli sulle esportazioni in ottobre per abbassare i prezzi nazionali dell'olio d'oliva, Paglietti ha affermato che i prezzi rimangono ben al di sopra della media nella seconda nazione produttrice del Nord Africa.

"Il prezzo dell’olio d’oliva in Marocco è aumentato così come negli altri principali paesi produttori, con i prezzi dell’olio sfuso che quest’anno hanno raggiunto i 7.50 € e gli 8 € al chilogrammo, nonostante il 'esportazione controllata" che dovrebbe, in teoria, isolare e rendere il mercato interno meno suscettibile alle influenze esterne", ha affermato Paglietti.

"Nell’UE i prezzi sono aumentati a causa del crollo della produzione petrolifera, in particolare in Spagna. Tuttavia, i costi di produzione locali non possono giustificare questo aumento in Marocco”, ha aggiunto. "Di conseguenza, i consumi interni sono diminuiti ancora più drasticamente. Questa situazione suggerisce che potrebbe essere in gioco la speculazione”.

Il governo ha richiesto ai fornitori di olio d'oliva di ottenere l'autorizzazione all'esportazione per proteggere i prezzi interni e incoraggiare le esportazioni in bottiglia. Tutte le richieste di esportazione presentate quest’anno sono state approvate, ma secondo gli attori locali l’impatto di questa politica è stato limitato.

"L’impatto è stato minimo anche perché il settore ha attraversato due anni di grave siccità. Le vendite all'ingrosso dominano il mercato marocchino", ha affermato Paglieti. "Solo il 10% dell'olio d'oliva venduto sul mercato locale è confezionato. Questo è molto, molto poco”.

"Pertanto, anche se uno o più acquirenti importano olio d'oliva, non saranno in grado di influenzare il prezzo del mercato locale, che è determinato dall'olio sfuso", ha aggiunto. "È un’equazione molto complessa, ma è la realtà marocchina”.

"Questa situazione rende le strategie del governo piuttosto fragili e molto difficili da attuare in modo efficace”, ha concluso Paglieti. "A complicare ulteriormente la situazione, le previsioni per la prossima campagna non sono incoraggianti, con una produzione molto bassa. Pertanto, i prezzi rimarranno molto alti, allontanando un numero maggiore di consumatori”.