L'Iraq annuncia i piani per rientrare nel Consiglio oleicolo

Il primo ministro iracheno Mohammed Shia' Al Sudani ha annunciato l'intenzione del suo Paese di rientrare nel Consiglio oleicolo internazionale (COI).

Al Sudani ha fatto l'annuncio durante il suo incontro con il Direttore esecutivo del CIO Jaime Lillio a Madrid per discutere i passi intrapresi dal governo iracheno per rientrare nell'organizzazione intergovernativa.

"Se l’Iraq desidera diventare membro del CIO, dovrà presentare una domanda formale all’organizzazione”, ha detto un funzionario del CIO. Olive Oil Times. "Da quel momento, inizierà un processo in cui il Consiglio dei Membri deciderà la quota da assegnare all’Iraq”.

La quota determina l'entità del contributo finanziario dell'Iraq al CIO e i suoi diritti di voto. La quota è calcolata in base all'attività del settore olivicolo del paese.

Una volta presentata la domanda, il parlamento iracheno deve ratificare la legge del 2015 Accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavolaAl Sudani ha affermato che questo processo è già in corso.

"Una volta completati questi passaggi, l'Iraq diventerà ufficialmente membro del CIO, con diritti e obblighi", ha affermato il funzionario del CIO. "I cittadini iracheni trarrebbero beneficio dalle attività del CIO, in particolare nella cooperazione tecnica".

"Il Paese sarebbe inoltre tenuto a rispettare e far rispettare lo standard commerciale del COI, che protegge i consumatori garantendo l'applicazione di standard qualitativi per l'olio d'oliva e le olive da tavola", ha aggiunto il funzionario.

L'Iraq aderì inizialmente al CIO nel 2008, ma se ne ritirò qualche anno dopo a causa di difficoltà economiche e amministrative.

Il CIO ha affermato che la decisione dell'Iraq di rientrare segna un passo decisivo verso la reintegrazione del Paese nell'organizzazione e il suo impegno a rivitalizzare il settore olivicolo.

Secondo i dati del CIO, la produzione di olio d'oliva in Iraq è trascurabile, ma il Paese produce circa 10,000 tonnellate di olive da tavola all'anno.

Il settore olivicolo ha dovuto affrontare una serie di battute d'arresto nell'ultimo decennio, tra cui i danni agli uliveti nel nord-ovest del paese causati dal cosiddetto Stato islamico (ISIS) durante la sua occupazione dal 2014 al 2017.

"“Frutteti, uliveti e raccolti di grano e orzo sono stati distrutti”, ha rilevato un rapporto del 2022 dello Stockholm International Peace Research Institute (Sipri). "Una valutazione congiunta della Mondo Bank e del governo iracheno ha stimato il costo totale dei danni al settore agricolo di Ninive in circa 1377 miliardi di dinari (95 milioni di dollari).”

"A Bashiqa, ad esempio, l’ISIS ha decimato uliveti che contenevano centinaia di migliaia di alberi di ulivo, alcuni dei quali secolari”, aggiunge il rapporto. "Di conseguenza, il commercio di olive della città, un tempo fiorente e specializzato in olio e sapone, ne risentì gravemente".

Oltre al conflitto, gli olivicoltori iracheni hanno dovuto affrontare anche altre sfide, tra cui gli elevati costi dell'elettricità e del carburante.

""L'elettricità è molto costosa e non esiste alcun sostegno per gli agricoltori, come elettricità sovvenzionata o carburante", ha detto a Sipr un coltivatore di olive di Bashiqa.

La forte concorrenza delle olive da tavola importate ha danneggiato anche i produttori locali, che spesso hanno difficoltà a venderle a prezzi competitivi sul mercato interno.

""Le olive importate hanno avuto un impatto notevole sul nostro mercato e il governo non ci sostiene affatto", ha detto all'agenzia di stampa curda Rudaw Ali Jarjis, un altro coltivatore di olive di Bashiqa.

Nonostante le sfide, da diversi anni si stanno compiendo sforzi per rivitalizzare il settore.

Nel 2022, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) olive identificate come coltura strategica per le regioni soggette a siccità dell'Iraq settentrionale e nordoccidentale.

A tal fine, il programma Mondo Food delle Nazioni Unite ha contribuito ad aprire un frantoio all'avanguardia a Bashiqa, mentre il programma di sviluppo delle Nazioni Unite sostiene gli sforzi per piantare ulivi nella graziosa Haditha, nella zona centro-occidentale del Paese.