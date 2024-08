L'Europa aumenta la quota di esportazione della Tunisia

Il contingente annuale di esportazione di olio d'oliva dalla Tunisia verso l'Unione europea (UE) è stato aumentato di tonnellate di 25,000.

La decisione di aumentare la quota annuale è stata annunciata in una conferenza stampa congiunta tenuta da Federica Mogherini, Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e il Primo ministro tunisino Habib Essid a Bruxelles il 20 luglio 2015, a seguito dell'incontro del Ministri degli affari esteri dell'UE.

In precedenza, le esportazioni di olio d'oliva dalla Tunisia verso l'UE erano soggette a una quota annuale di 56,700 tonnellate, con la nuova quota che la portava a un totale di 81,700 tonnellate all'anno. Mogherini ha inoltre annunciato che la Tunisia non sarà più soggetta alle quote mensili di esportazione fissate dalla Commissione Europea all'inizio di quest'anno.

Oltre il 70% dell'olio d'oliva tunisino viene esportato nell'UE, principalmente in Italia e Spagna, due paesi che hanno subito perdite significative per i loro raccolti di olive durante l'ultimo raccolto. Nel frattempo, la Tunisia ha registrato un raccolto eccellente ed ha esportato la cifra record di 242,000 tonnellate da novembre 2014 a fine giugno 2015, sette volte di più rispetto alla stagione precedente. /business/africa-medio-oriente/le-esportazioni-di-olio-d-oliva-tunisino-raggiungono-il-record/48184

Oltre all'olio d'oliva che è la principale esportazione agricola della Tunisia nell'UE, è anche un'importante risorsa agricola che fornisce occupazione diretta e indiretta a più di un milione di tunisini.

Annunciato in conferenza stampa anche un pacchetto di sostegno finanziario di 23 milioni di euro per la riforma della sicurezza in Tunisia a seguito dei micidiali attentati di Sousse, e la decisione di includere la Tunisia come primo partner arabo nel programma di ricerca Horizon 2020.