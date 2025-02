Un raccolto eccezionale aumenta le esportazioni di olio d'oliva tunisino in mezzo alla volatilità del mercato

Nonostante la robusta ripresa del raccolto, i funzionari e i produttori di olio d'oliva tunisini si sentono ottimisti, nonostante il settore stia attraversando difficoltà di crescita.

Il Ministero dell'Agricoltura stima che la Tunisia produrrà 340,000 tonnellate metriche nell'anno di raccolto 2024/25, la resa più grande dall' 440,000 tonnellate da record prodotto nel 2019/20.

Di conseguenza, l'Ufficio nazionale dell'olio d'oliva tunisino (ONH) prevede che le esportazioni saliranno a 300,000 tonnellate, con un aumento del 50% rispetto alla precedente campagna di raccolto e il totale più alto dal 2019/20.

I prezzi all'esportazione dovranno essere leggermente inferiori a quelli europei per evitare una perturbazione del mercato che andrebbe a discapito di tutti gli operatori. - Salem Fourati, vicepresidente, International Studies Association

Tuttavia, cadendo prezzi dell'olio d'oliva all'origine significa che è improbabile che il valore di queste esportazioni raggiunga il record di 5.16 miliardi di dinari (1.56 miliardi di euro) nel 2023/24.

L'ONH ha inoltre evidenziato che nell'ultimo anno di raccolto sono state esportate ben 28,600 tonnellate di olio d'oliva confezionato, un dato senza precedenti, con un aumento significativo rispetto alle 9,900 tonnellate del 2022/23.

""Il nostro Paese ha compiuto notevoli sforzi nel confezionamento del nostro olio d'oliva, il che gli ha consentito di aumentare l'esportazione di olio confezionato al 15 percento delle esportazioni totali", ha scritto su Kapitalis Salem Fourati, vicepresidente dell'Associazione studi internazionali con sede a Tunisi.

Ha aggiunto che la Tunisia è ben posizionata per trarre vantaggio dalla crescita dell'olio d'oliva convenzionale e biologico tendenze di consumo.

Nonostante ciò, Fourati ha sostenuto una partnership formale con l'Unione Europea, che ha importato 176,051 tonnellate di olio d'oliva tunisino, per lo più sfuso, nel 2022/23, per incoraggiare l'esportazione di olio d'oliva tunisino confezionato singolarmente. olio extravergine d'oliva.

Tuttavia, Fourati ha anche individuato alcune sfide che il settore deve affrontare. I prezzi più bassi dell'olio extravergine di oliva all'origine hanno da tempo dato alla Tunisia un vantaggio competitivo rispetto alle sue controparti sulle sponde settentrionali del Mediterraneo, ma questo sta iniziando a cambiare.

"Anche se i nostri prezzi alla produzione sono più bassi di quelli di alcuni paesi europei... essi conosceranno una lenta ma certa progressione a vantaggio degli agricoltori, il che favorirà lo sviluppo dei nostri uliveti", ha scritto Fourati.

"I prezzi all’esportazione dovranno essere leggermente inferiori a quelli europei per evitare una perturbazione del mercato che sarebbe dannosa per tutti gli operatori”, ha aggiunto.

Per mantenere prezzi stabili a un livello adeguato per agricoltori e mugnai, mantenendo al contempo competitive le esportazioni, Fourati ha sostenuto una struttura flessibile di stabilizzazione del mercato per sostenere i produttori quando i prezzi sono bassi e impedire che aumentino troppo.

"Il controllo dei prezzi è essenziale per il futuro dell'olio d'oliva tunisino", ha scritto. La struttura di stabilizzazione "intervenire nella raccolta ad un prezzo di riferimento fissato per ogni campagna per l'olio d'oliva che non abbia trovato acquirente sul mercato e ciò a condizione dello stoccaggio e dell'eventuale sconto."

Fourati ha aggiunto che questo meccanismo di sostegno richiederebbe un prezzo minimo per le esportazioni di extra vergine, vergine e olio di oliva lampante per migliorare la trasparenza e "evitare transazioni dubbie."

Hamed Dali, amministratore delegato dell'ONH, ha affermato che l'organizzazione potrebbe acquistare e immagazzinare 80,000 tonnellate di olio d'oliva per garantire agli agricoltori un prezzo equo.

Poiché i prezzi all'origine sono scesi in Spagna e Grecia, Dali ha aggiunto che l'ONH stava già acquistando olio d'oliva a "prezzi di mercato equi” da pubblicare più avanti nel corso dell’anno, quando è più probabile che i prezzi aumentino.

Tuttavia, Moez Ben Zaghdan, presidente dell'Unione tunisina dell'agricoltura e della pesca, ha avvertito che questa soluzione potrebbe rivelarsi poco efficace a causa delle differenze nei costi di produzione nel Paese.

""Al momento non possiamo stabilire il prezzo dell'olio d'oliva in Tunisia a causa della specificità di ogni regione di produzione e della distribuzione della produzione tra le diverse varietà di ulivo", ha detto a Kapitalis.

Nonostante le sfide del mercato, Ben Zaghdan ha riconosciuto che la situazione sembra buona per gli olivicoltori, indicando le recenti piogge che hanno migliorato le risorse idriche in tutto il Paese come un segnale positivo per la campagna di raccolto 2025/26.