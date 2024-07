Mentre il valore delle esportazioni tunisine aumenta, l'olio d'oliva confezionato lotta

Secondo l'Osservatorio nazionale dell'agricoltura (Onagri), i ricavi delle esportazioni di olio d'oliva tunisino sono aumentati di quasi il 90% nei primi sette mesi della campagna agricola 2023/24 rispetto allo stesso periodo del 2022/23.

La più grande nazione produttrice di olio d'oliva del Nord Africa ha esportato 3.936 miliardi di dinari tunisini (1.159 miliardi di euro) tra novembre 2024 e maggio 2024. Allo stesso modo, i volumi delle esportazioni sono aumentati di oltre il 12% raggiungendo 148,700 tonnellate.

Il passaggio alla vendita di olio in bottiglia potrebbe aumentare il valore aggiunto e i guadagni in valuta estera, posizionando la Tunisia come un mercato globale leader per la produzione e l’esportazione di olio d’oliva. - Donia Sfar, responsabile esportazioni, Tesoro del Rio

Secondo Donia Sfar, responsabile delle esportazioni di Tesoro del Rio, il sostanziale aumento della Tunisia nei proventi delle esportazioni di petrolio può essere attribuito al fatto che la domanda ha superato l'offerta negli ultimi due anni di raccolto e all'aumento prezzi globali dell’olio d’oliva. Tuttavia, i prezzi sono scesi dai massimi record di metà gennaio.

"Il significativo aumento delle vendite ha portato notevoli profitti per lo Stato, soprattutto in termini di valuta estera", ha detto Olive Oil Times. "Il valore delle esportazioni di olio d'oliva sta registrando una crescita impressionante a causa della crescente domanda globale.

"Questo successo ha motivato le autorità a sviluppare ulteriormente il settore e ad espandere i terreni agricoli dedicati alla produzione di olio d'oliva ", ha aggiunto.

Sfar ha anche citato la crescente consapevolezza dell'olio d'oliva tunisino come un altro motivo per aumentare le vendite dal paese nordafricano. I produttori tunisini hanno recentemente ottenuto 26 premi al 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition. La compagnia di Sfar lo era tra i vincitori.

I dati Onagri mostrano che la Spagna è la principale destinazione dell'olio d'oliva tunisino, con il 47.4% che fluisce verso i porti spagnoli, seguita da vicino dall'Italia al 42.2% e dagli Stati Uniti al terzo posto con il 33.8%.

L'osservatorio ha inoltre riferito che le vendite di olio d'oliva biologico sono state pari a 32,589 tonnellate per un valore di 881 milioni di dinari tunisini (259 milioni di euro), che rappresentano il 21.9% del volume totale e il 22.2% del valore.

Nonostante la crescita positiva delle esportazioni di olio d'oliva, il settore dell'olio d'oliva tunisino si trova ad affrontare vincoli, come il basso valore aggiunto derivante dalle esportazioni sfuse e gli elevati livelli di burocrazia per la produzione, il confezionamento e l'esportazione di olio d'oliva.

I dati Onagri mostrano che le esportazioni di olio d'oliva confezionato rappresentavano meno del 51% delle esportazioni totali di olio d'oliva biologico, con Italia (31%), Spagna (12%) e Francia (-%) come destinazioni principali.

"Nonostante questi indicatori positivi, gli esportatori si trovano attualmente ad affrontare difficoltà, in particolare in relazione a scadenze prolungate e procedure complesse", ha affermato. "Di conseguenza, stanno esortando le autorità a intensificare gli sforzi per eliminare questi ostacoli”.

"Inoltre, gli esperti del settore raccomandano di istituire un sistema di produzione ed esportazione altamente efficiente, con l'obiettivo di diventare il principale mercato globale per l'olio d'oliva e sfruttare l'eccezionale qualità dell'olio d'oliva tunisino ", ha aggiunto Sfar.

Sfar ritiene che la principale debolezza dei mercati dell'olio d'oliva tunisino sia che la maggior parte delle esportazioni sono sfuse, per essere miscelate, imbottigliate e riesportate dai paesi europei, che catturano una quota maggiore dei profitti.

"L’80% delle esportazioni avviene in grandi quantità, il che comporta diversi svantaggi economici e commerciali”, ha affermato. "Alcuni oli tunisini sono confezionati e venduti con diversi marchi europei.

"Inoltre, esportare olio d'oliva sfuso porta a una perdita di valore aggiunto e di guadagni in valuta estera", ha aggiunto Sfar.

Nonostante quello del governo sforzi per promuovere esportazioni confezionate individualmente, Sfar ha affermato che l'attuale paradigma commerciale ha impedito ai tunisini di sfruttare appieno i vantaggi dell'aumento dei prezzi dell'olio d'oliva che derivano dall'imbottigliamento, dall'etichettatura e dalla commercializzazione di un olio d'oliva di marca.

"Queste attività non solo creano opportunità di lavoro, ma aumentano anche il valore del prodotto finale e rafforzano la reputazione della Tunisia come attore di spicco nella produzione e nel mercato dell'esportazione di olio d'oliva ", ha affermato.

"Il passaggio alla vendita di olio in bottiglia potrebbe aumentare il valore aggiunto e i guadagni in valuta estera, posizionando la Tunisia come un mercato globale leader per la produzione e l'esportazione di olio d'oliva", ha aggiunto Sfar.

Sebbene la maggior parte dei prodotti fosse venduta sfusa, nuove aziende sono entrate nel mercato vendendo i loro prodotti in bottiglie.

"Il problema è che per queste aziende è difficile trovare imballaggi e, anche se lo facessero, è costoso”, ha affermato Sfar. "Di conseguenza, potrebbero avere difficoltà a competere a meno che non si rivolgano al mercato di fascia alta”.

I funzionari del settore prevedono un aumento dei costi per i produttori di olio d'oliva, con prezzi attualmente compresi tra 2 e 5.7 dinari tunisini (da € 0.59 a € 1.68) per chilogrammo.

Mentre la Tunisia continua ad affrontare sfide e opportunità nel settore dell'olio d'oliva, Sfar ha concluso che gli investimenti strategici nel confezionamento, nel marketing e nella produzione a valore aggiunto sono essenziali per una crescita sostenuta e la competitività sulla scena globale.