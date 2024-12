I ricercatori italiani hanno scoperto che l'integrazione del mangime per orate con un estratto di polifenoli allo 0.08 percento ha migliorato il tasso di conversione del mangime del 30 percento. Sono stati indicati anche effetti antinfiammatori e pro-immunità.

Il Marketplace per le polifenoli in questione, idrossitirosolo e il tirosolo sono stati estratti dagli scarti della molitura delle olive, rendendo lo studio un ulteriore esempio delle possibilità dell'industria olearia di contribuire all'economia circolare e aumentare la sostenibilità.

Il Marketplace per le studio, condotto da ricercatori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche e del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Perugia, è stato concepito per valutare il potenziale dei prodotti di scarto dell'industria olearia come integratori nutrizionali per l'acquacoltura nel contesto delle preoccupazioni ambientali globali e dell' Green Deal europeo.

L'esperimento è stato condotto su 600 orate, assegnate casualmente a due gruppi dietetici di 300. Ogni gruppo è stato poi suddiviso in tre sottogruppi di 100 pesci posti in vasche interne separate.

Rispetto al gruppo di controllo, i pesci alimentati con la dieta sperimentale hanno mostrato una tendenza ad aumentare di peso nella fase intermedia (aumento di peso del 117% rispetto all'82%), mentre alla fine dell'esperimento è stato registrato un aumento di peso maggiore (177% rispetto al 125%).

È stato registrato anche un miglioramento significativo nell'indice di conversione alimentare (1.85 rispetto a 1.45).

Questi risultati suggeriscono che l'integrazione alimentare con polifenoli derivati ​​dalle olive può migliorare la crescita preservando al contempo la salute generale e il benessere fisico dei pesci.

Inoltre, le analisi genetiche hanno dimostrato che i pesci alimentati con l'integratore a base di polifenoli miglioravano l'espressione genica dei biomarcatori correlati all'immunità e al metabolismo.

I ricercatori hanno notato in particolare la riduzione dell'espressione del gene pro-infiammatorio interleuchina 12 beta e un aumento dell'espressione del gene antinfiammatorio interleuchina 10.

Questi risultati sono in linea con studi precedenti che dimostrano che le diete a base di proteine ​​vegetali riducono l'espressione di vari marcatori pro-infiammatori e di altri geni collegati alla difesa immunitaria.

Vedi anche: I ricercatori studiano la polvere di oliva come ingrediente alimentare

Al contrario, le diete basate su proteine ​​animali, come la farina di pesce, portano a un aumento dell'espressione genica correlata ai mediatori infiammatori coinvolti nella regolazione dell'infiammazione e nell'attivazione della risposta immunitaria naturale alle infezioni.

Gli autori sottolineano che l'Unione Europea genera ogni anno circa 88 milioni di tonnellate di spreco alimentare, per un costo stimato di 143 miliardi di euro, la maggior parte dei quali proviene dall'industria alimentare e non dai consumatori.

Questa categoria di rifiuti è responsabile dell'otto-dieci percento delle emissioni globali e di circa il sei percento delle emissioni di gas serra, dell'inquinamento e della produzione di rifiuti dell'UE.

Per questo motivo hanno cercato di applicare i concetti di bioeconomia circolare e di agricoltura sostenibile all'acquacoltura.

Ampie ricerche hanno dimostrato gli effetti benefici del consumo di pesce grazie al suo profilo nutrizionale, che è ricco di proteine, acidi grassi polinsaturi come gli omega-3 e vitamine come la B2 e la B6. Il pesce è parte integrante della Dieta mediterranea e altre diete associate alla salute e alla longevità.

L'acquacoltura è stata proposta come un mezzo sostenibile di produzione ittica. Spesso è contrapposta favorevolmente alla pesca tradizionale e ai suoi impatti ambientali associati, in particolare alla pesca eccessiva, all'interruzione della rete alimentare e alla cattura accidentale, ovvero la cattura accidentale di specie non bersaglio come delfini, tartarughe marine e uccelli marini.

Studi recenti, tuttavia, hanno sollevato preoccupazioni circa pratiche potenzialmente dannose all'interno del settore.

Alcuni dei principali fattori citati sono la composizione, la fonte e le prestazioni dei mangimi. Migliorare la sostenibilità di questo aspetto è quindi visto come la chiave per migliorare la sostenibilità del settore nel suo complesso.