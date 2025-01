La produzione di olio d'oliva arriva nella capitale francese

Un gruppo di vicini di Malakoff, sobborgo a sud di Parigi, si è unito alla fine dell'anno scorso per produrre per la prima volta olio d'oliva nella capitale della regione dell'Île-de-France.

Vincent Chévrier, fondatore di Born to be Olive, ha dichiarato a Radio France Internationale (RFI) che il gruppo ha raccolto 550 chilogrammi di olive da alberi sparsi nel quartiere.

Chévrier decise di unire i suoi vicini quando si rese conto che non sarebbe riuscito a raccogliere abbastanza frutti per produrre olio d'oliva dal suo unico ulivo.

"Molte persone hanno un ulivo nel loro giardino. Ogni anno vedono le olive cadere e non fanno nulla perché non abbiamo un frantoio e non possiamo lavorarle a Parigi", ha detto Chévrier.

Dopo aver visitato il quartiere, ha individuato 120 ulivi in ​​un'area di due chilometri, che crescevano in giardini privati ​​e parchi locali.

Poi ha creato un pagina Facebook per invitare i proprietari di ulivi a unirsi alla sua iniziativa. Un gruppo ha lanciato un'iniziativa di crowdfunding per acquistare attrezzature per la raccolta e la molitura, tra cui un rastrello elettrico, reti, un macina olive e una pressa.

Durante la raccolta inaugurale, i residenti osservavano con curiosità ed entusiasmo.

""Vincent ha suonato il campanello dopo aver visto l'ulivo nel nostro giardino", ha raccontato a RFI una residente identificata come Geraldine mentre Chévrier raccoglieva il suo albero usando il rastrello elettrico appena acquistato. ""Sto partendo da zero, non so niente, ma è molto divertente provare".

""È la prima volta che siamo così organizzati grazie a Vincent e stiamo anche imparando a prenderci cura dell'albero", ha aggiunto. ""È un po' magico pensare di riuscire a fare un olio d'oliva in questo modo".

Una volta raccolte tutte le olive, il che ha richiesto circa un mese, il gruppo ha iniziato a frangere e spremere i frutti utilizzando metodi e attrezzature tradizionali.

Chévrier ha incoraggiato i residenti che avevano effettuato la raccolta anticipata a conservare le olive nel congelatore finché l'intero quartiere non fosse stato pronto per la molitura.

Sebbene il prodotto finale potrebbe non qualificarsi come olio extravergine d'oliva, i vicini hanno insistito sul fatto che è più importante l'esperienza che il risultato.

""Le persone provenienti da ogni parte della città si sono unite e hanno deciso di realizzare questo progetto collettivo", ha raccontato a RFI un'altra residente di nome JoAnna. "Crea legami tra le persone a livello locale in un modo diverso... poiché si riuniscono per consumare qualcosa che hanno preparato con i loro vicini".

Born to be Olive fa parte di un più ampio movimento di agricoltura urbana che mira a ridurre l'impatto ambientale associato alla produzione e al trasporto di cibo.

Dal 2016, l'agricoltura urbana a Parigi ha acquisito slancio, spinta da iniziative come il programma Parisculteurs, che facilita e accelera l'implementazione di progetti agricoli nella città e nella più ampia regione dell'Île-de-France.

L'idea è di utilizzare tetti, muri, parcheggi e spazi aperti per creare orti e giardini urbani.

Il programma Parisculteurs ha già avviato più di 70 progetti e altrettanti sono in fase di sviluppo.

Parigi vanta oggi circa 36 ettari di terreni agricoli all'interno dei confini cittadini, il che la rende leader nell'agricoltura urbana.

Il programma sostiene anche attività educative e di sensibilizzazione, nonché opportunità di formazione per aspiranti agricoltori urbani.

Il sud della Francia, in particolare la Provenza, rimarrà senza dubbio la regione olivicola più prolifica del Paese, responsabile della maggior parte delle 6,300 tonnellate di olio d'oliva che si prevede saranno prodotte nella campagna 2024/25.

Tuttavia, Chévrier non vede alcuna ragione per cui i parigini non dovrebbero continuare a piantare uno o due ulivi e produrre olio d'oliva.

""È possibile piantare perfettamente ulivi ovunque ci si trovi a Parigi e avere una produzione di olive di grande successo", ha concluso.