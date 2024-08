I Giochi Olimpici sono il principale evento multisportivo internazionale e la massima celebrazione globale dell’atletismo e dell’unità.

Nell'antica Grecia, dove le Olimpiadi iniziarono circa 2,800 anni fa, rappresentavano un importante evento sportivo, culturale e politico.

Secondo la mitologia greca, i Giochi Olimpici furono indissolubilmente legati all'olivo, dea della saggezza, Atena dono alla città di Atene.

Le origini dei giochi possono essere fatte risalire al santuario di Olimpia nella penisola meridionale del Peloponneso, dove si svolsero i primi Giochi Olimpici documentati nel 776 a.C.

I giochi facevano parte di una festa religiosa in onore di Zeus, il padre degli dei e delle dee greche. Per gli antichi greci allenare il corpo e la mente era un aspetto cruciale dell’educazione dei bambini.

"L’ideale dell’eroismo era profondamente radicato nella mente degli antichi greci”, ha detto Anna Gustafsson, archeologa e scrittrice finlandese residente ad Atene. Olive Oil Times.

"Non c’erano sport di squadra negli antichi Giochi Olimpici”, ha aggiunto. "Invece, i concorrenti lottavano per la gloria individuale. Gli eventi hanno messo alla prova forza, resistenza, coraggio e velocità, esattamente le qualità celebrate in un soldato eroico.“

"Per i ragazzi provenienti da famiglie di classe superiore, la pratica dello sport era vitale per la loro educazione e li preparava al combattimento”, ha detto Gustafsson.

Delegazioni e atleti delle antiche città-stato greche marciavano per giorni per partecipare ai giochi di Olimpia. La periodicità quadriennale dei giochi, che si tenevano ogni quattro anni, permetteva agli atleti di prepararsi per l'edizione successiva.

I Giochi Olimpici erano così importanti per gli antichi greci che li usavano come calendario. Ad esempio, direbbero: "il terzo anno del 21st Olimpiadi”, per indicare che erano trascorsi tre anni dallo svolgimento delle ultime Olimpiadi.

Anche le ostilità tra le città-stato greche dell'epoca cessavano durante i giochi in modo che atleti e spettatori potessero partecipare senza distrazioni.

"All’epoca la Grecia non aveva un governo centrale”, ha detto Gustafsson. "Invece, il paese era governato da città-stato indipendenti, spesso in conflitto tra loro”.

"Tuttavia, culturalmente, il mondo greco antico era unificato”, ha aggiunto. "Ciò era in parte dovuto alle feste panelleniche che riunivano i greci in celebrazioni pacifiche e ricordavano loro tutto ciò che avevano in comune, come la religione e gli ideali”.

La gloria della medaglia d'oro non è sempre stata così ai Giochi Olimpici. Nell'antica Grecia, il tipico premio per i vincitori del gioco era una ghirlanda realizzata con rami di ulivo intrecciati provenienti da olivi selvatici che crescevano ad Olimpia.

"Ci sono molte raffigurazioni di questo fenomeno nei dipinti su ceramica dell’epoca”, ha detto Gustafsson.

"I vincitori potevano anche ricevere premi di valore come un’anfora piena di olio d’oliva, cortei in loro onore, scudi di bronzo o treppiedi”.

L'olivo era considerato sacro nell'antica Grecia e associato alla pace e all'unità. I supplicanti tenevano anche rami di ulivo nei templi o quando si avvicinavano a persone di potere per indicare il loro status.

pubblicità

pubblicità

Il ramoscello d'ulivo, utilizzato per onorare i vincitori degli antichi Giochi Olimpici, indicava anche il significato più profondo dell'olivo nell'antica Grecia.

Soprattutto ad Atene l'olivo acquistò importanza politica, come espresso dalle leggi varate a tutela degli alberi. Chiunque distruggesse un ulivo rischiava la pena di morte. Ai proprietari di ulivi non era consentito tagliare più di due piedi (0.6 metri) da un albero in un anno; in caso contrario, rischierebbero pesanti multe.

Gli storici hanno identificato la relazione tra l'olivo e la regione dell'Attica come l'inizio di un gruppo di persone - gli allora sovrani di Atene - che controllavano uno spazio.

Lo spazio (la terra) successivamente sostituì la stirpe e la ricchezza come principale fonte di potere politico di Atene.

Lo statista Clistene basò il quadro costituzionale che presentò agli Ateniesi nel 6th secolo a.C., che portò infine alla nascita della democrazia, sul forte legame nella città-stato di Atene tra controllo spaziale e cittadinanza.

Antica brocca da vino greca del 6th secolo a.C. raffigurante un combattimento di boxe (Foto: Cleveland Museum of Art)

L'olivo era anche un'importante fonte di cibo per gli antichi greci, che vivevano principalmente di olive, uva utilizzata per produrre vino e alcuni cereali, orzo o grano.

L'olio d'oliva veniva utilizzato nella preparazione del cibo e serviva a molteplici scopi religiosi e pratici nell'antica società greca.

"Il significato dell'olio d'oliva nell'antica Grecia non può essere sottovalutato ", ha affermato Gustaffson. "Non penso che nel nostro mondo moderno abbiamo alcun materiale che sia sacro, pratico e un importante bene economico allo stesso tempo.

"L'olio d'oliva potrebbe essere un dono sacro agli dei e usato come libagione in santuari come Olimpia ", ha aggiunto. "Prima della pratica atletica, gli atleti ungevano il proprio corpo con olio d'oliva per preparare la pelle. Si pulivano anche dopo aver sudato, strofinando la pelle con una miscela di olio d’oliva e sabbia e poi raschiando via lo sporco”.

All'epoca il consumo medio annuo di olio d'oliva per un cittadino di una città-stato ammontava a 40-50 litri: da 15 a 20 litri servivano per la preparazione dei cibi, altri 20 litri per l'igiene, due litri nelle cerimonie, tre litri per le lampade e 0.5 litri per scopi medici.

Gustafsson ha osservato che l'olio d'oliva, il vino e la ceramica erano tra i prodotti più importanti per il commercio internazionale nell'antica Grecia.

"Il commercio con i paesi vicini è stato uno dei motivi per cui prospere civiltà fiorirono in Grecia durante l’Era del Bronzo”, ha affermato. "Quindi, l’olio d’oliva era uno dei principali motori della vita in Grecia”.

L'eredità dell'olivo nei Giochi Olimpici è sopravvissuta attraverso i millenni.

Nelle Olimpiadi di Atene del 2004, insieme alle medaglie, i vincitori furono simbolicamente decorati con una corona di ulivo, in omaggio all'antica tradizione.

Nel 2021, un ulivo è stato piantato nel giardino della Casa Olimpica di Parigi in vista delle Olimpiadi del 2024 per simboleggiare la pace e l'universalità dei giochi.

"Alcune medaglie olimpiche, come quelle di Atlanta nel 1996, riportavano anche un ramoscello d'ulivo come simbolo universale dello spirito delle Olimpiadi", ha detto Gustafsson.

"Le radici della combinazione tra Olimpiadi e pace affondano nelle antiche Olimpiadi”, ha aggiunto. "Ricorda che durante i giochi, le antiche città-stato greche osservavano un mese di pace e tutte le atrocità cessavano.

Da centinaia di atleti olimpici provenienti da paesi devastati dalla guerra che si sono riuniti durante le Olimpiadi di Parigi del 2024 chiedendo la pace ad atleti come l'alpinista Jimmy Chin e il tennista di fama mondiale Rafael Nadal, che hanno elogiato l'importanza dell'olio d'oliva nella loro dieta, la versatilità dell'olivo come simbolo senza tempo di pace e fondamento di una dieta sana è ancora presente nei Giochi Olimpici e negli sport di oggi.